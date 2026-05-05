Programm für die zweite Jahreshälfte steht bereits fest

Volle Säle und zahlreiche Begegnungen: Das Generationenkino der Stadt Neuwied kann auf drei sehr erfolgreiche Veranstaltungen in diesem Jahr zurückblicken. Alle Termine waren ausverkauft und lockten jeweils rund 150 Besucherinnen und Besucher ins Metropol-Kino.

Die Filmreihe, die vom Seniorenbeirat der Stadt Neuwied gemeinsam mit dem Filmbetrieb Weiler organisiert wird, hat sich als fester Treffpunkt etabliert. Viele Gäste schätzen besonders die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Vor Filmbeginn wird Kaffee und Kuchen angeboten, so bleibt eine Stunde Zeit für den lockeren Austausch, bevor alle gemeinsam in den Kinosaal wechseln.

Dass das Angebot so gut angenommen wird, zeigt sich auch daran, dass nicht nur Menschen aus Neuwied teilnehmen. Immer wieder reisen auch Gruppen aus dem Umland an. So bringt das Generationenkino Menschen zusammen und zeigt, wie einfach Begegnung im Alltag entstehen kann. Auch der soziale Gedanke spielt eine Rolle: Die Kinobetriebe Weiler gaben zehn Freikarten aus, um Menschen die Teilnahme zu ermöglichen, die sich einen Kinobesuch sonst nicht leisten könnten.

Nach den erfolgreichen Frühjahrsveranstaltungen steht das neue Programm bereits fest. Drei weitere Termine, je an einem Dienstag, im Metropol-Kino sind geplant: Die Komödie „Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ läuft am 18. August. Am 15. September folgt „Ein fast perfekter Antrag“, bevor am 20. Oktober „Horst Schlämmer sucht das Glück“ gezeigt wird.

Das Konzept bleibt unverändert: Einlass ist ab 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen, der Film beginnt gegen 16 Uhr. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Karten können nur im Kartenvorverkauf und bis spätestens drei Tage vor Veranstaltungstermin erworben werden. Möglich ist das online unter www.kino-neuwied.de oder zu den regulären Öffnungszeiten an den Kinokassen im Metropol oder in der Schauburg.

Zum Bild: Brigitte Neumann als Vorsitzende des Seniorenbeirats und Bürgermeister Peter Jung (rechts) begrüßten zur ausverkauften Kinoveranstaltung.

(Foto: Gerhard Neumann)