Bei den Wald-Jugendspielen im Heimbach-Weiser-Gladbacher Wald können Kinder die heimische Natur erkunden und spielerisch ihr Wissen erweitern. Um für diese Veranstaltung einen reibungslosen Ablauf und die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, ist die Waldstraße zwischen Eingang Zoo und Zufahrt Golfplatz am Dienstag, 19. Mai, in der Zeit von 8 Uhr bis 14 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt und kann demnach nicht befahren werden.

Teilnehmen werden insgesamt 20 Klassen der dritten Schuljahre aus Neuwied und Bendorf. Veranstalter für das Sportevent, das im jährlichen Wechsel in Bendorf und Neuwied ausgerichtet wird, sind in diesem Jahr die Stadt Neuwied in Verbindung mit dem Forstamt Dierdorf und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Die Verwaltung bittet um Verständnis für diese Maßnahme, die der Sicherheit der Kinder dient.