Verwaltungsdienststellen geschlossen

Lahnstein. Das Lahnsteiner Hallenbad hat mit kleinen Anpassungen der Öffnungszeiten auch über die Osterfeiertage für seine Besucher geöffnet.

Am Karfreitag, 03. April sowie Ostersonntag, 05. April ist das Bad jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Der Badeschluss erfolgt um 15.30 Uhr.

Am Ostermontag, 06. April bleibt das Hallenbad geschlossen. Ab Dienstag, 07. April gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.

Die Dienststellen der Stadtverwaltung bleiben mit allen Nebenstellen über die Osterfeiertage geschlossen.

Bildunterzeilen:

Geänderte Öffnungszeiten des Hallenbads an Ostern (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)