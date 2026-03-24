Im Rahmen des Förderprogramms KIPKI (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation) realisiert die Stadt Koblenz an der Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Güls eine moderne Beschattungseinrichtung mit integrierter Photovoltaikanlage und Batteriespeicher. Für das Projekt stehen rund 250.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung.

Hintergrund der Maßnahme ist die große Fensterfront der KiTa, durch die es insbesondere in den Sommermonaten zu einem erhöhten Wärmeeintrag im Gebäude kommt. Die geplante Beschattung vor der Südfassade soll künftig für ein angenehmeres Raumklima sorgen und gleichzeitig einen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung leisten.

Die freistehende Dachkonstruktion wird mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Der erzeugte Strom wird vollständig in der KiTa genutzt. Überschüssige Energie wird zunächst in einem Batteriespeicher zwischengespeichert und kann zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden. Erst wenn der Speicher vollständig geladen ist und kein weiterer Strombedarf besteht, schaltet sich die Anlage automatisch ab. Insgesamt verfügt die Anlage über ein Stromerzeugungspotenzial von rund 22.000 Kilowattstunden pro Jahr und ermöglicht eine prognostizierte CO₂-Einsparung von etwa 12,3 Tonnen jährlich.

Bei der Planung wurde auch auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit der Konstruktion geachtet. Die freistehende Anlage besteht aus Stahl und Beton, sodass sie nach Ende ihrer Nutzungsdauer weitgehend recycelt und wiederverwendet werden kann. Das Dach wird aus beweglichen Lamellen bestehen, die sich flexibel an die jeweiligen Witterungsbedingungen anpassen lassen. Neben dem gewünschten Schatten- und UV-Schutz bieten sie zusätzlich Regenschutz. Dadurch entsteht ein flexibel nutzbarer Außenbereich, den die Kinder auch bei wechselhaftem Wetter nutzen können.

Die Arbeiten für das Projekt wurden inzwischen aufgenommen. Aktuell werden sogenannte Suchgräben hergestellt, um die geeigneten Positionen für die Fundamente der Stützen zu ermitteln und die statischen Voraussetzungen zu prüfen. Nach Abschluss dieser Untersuchungen kann mit den weiteren Bauarbeiten begonnen und ein detaillierter Bauzeitenplan erstellt werden. Die notwendigen Aufträge an die beteiligten Firmen wurden inzwischen vergeben.

Während der Bauarbeiten wird eine entsprechende Übergangslösung auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes eingerichtet, sodass es für die Kinder der KiTa Rappelkiste zu keinen Einschränkungen kommt.

Die Fertigstellung der Beschattungseinrichtung ist derzeit für das laufende Jahr 2026 vorgesehen. Im Anschluss wird die Außenanlage wiederhergestellt und entsprechend hergerichtet.