Am 11. und 12. April wird es grün in der Innenstadt

Ein Wochenende lang dreht sich in Neuwied alles um Garten, Pflanzen und frische Ideen für draußen. Auch in diesem Jahr verwandelt sich die Innenstadt wieder in ein Paradies für Gartenfreunde und alle, die sich auf die neue Gartensaison einstimmen möchten. Am Samstag, 11. April, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. April, von 11 bis 18 Uhr lädt die Stadt Neuwied zum Gartenmarkt ein. Am Sonntag öffnen zusätzlich die Geschäfte der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Zahlreiche Anbieter präsentieren eine große Auswahl rund um Garten, Balkon und Terrasse. Besucherinnen und Besucher finden hier Pflanzen, Dekoration, Gartenaccessoires und kulinarische Spezialitäten. Ein besonderer Service ist diesmal wieder der beliebte Pflanzendoktor. Hier erhalten Gäste fachkundige Tipps und Hilfe bei Fragen rund um kränkelnde Zimmer- oder Gartenpflanzen. Damit größere Einkäufe bequem transportiert werden können, steht erneut ein Pflanzentransportservice zur Verfügung. Pflanzen können dort zwischengelagert oder auf Wunsch direkt von Helfern zum Auto gebracht werden.