Die Kapelle auf dem Bezirksfriedhof in Koblenz-Metternich bekommt eine künstlerische Aufwertung. Nachdem der Innenraum des Gebäudes aus den 1970er-Jahren bereits modernisiert und die Toilettenanlagen erneuert wurden, wird mit dem Austausch der Fenster eine ganz besondere Stimmung geschaffen. Denn dank der finanziellen Unterstützung der Koblenzer Kultur Stiftung kann ein Buntglasfenster des Koblenzer Künstlers Heinz Kassung eingebaut werden.

Bei dem Werk handelt es sich um ein dreiteiliges Chorfenster, das Heinz Kassung 1961 für die damalige Fachhochschule Koblenz entwarf. Das zentrale Apsisfenster und zwei Seitenfenster befanden sich ursprünglich in der Kapelle auf dem Oberwerth. Bevor das Gebäude im Zuge der Umstrukturierung des Hochschulgeländes in den 2010er-Jahren abgerissen wurde, konnte die Koblenzer Kultur Stiftung die wertvollen Glasfenster sichern und seitdem im Mittelrhein-Museum einlagern. Angela Müller-Valkyser, Vorstandsvorsitzende der Stiftung, betont: „Wir sind froh, die Kassung Fenster nun endlich an einem würdigen Ort wieder sichtbar machen zu können.“

Das Fenster ist aus zahlreichen kleinen Glasflächen zusammengesetzt, die von Bleiruten gehalten werden. Vor allem kräftige Blautöne prägen die Komposition, ergänzt durch leuchtende Akzente in Gelb, Rot und Grün. Im Zentrum des Fensters ist ein aufgemalter Fisch zu erkennen – ein Motiv, das der Künstler mehrfach in seinem Werk verwendete. Erst durch einfallendes Licht entfaltet das Fenster seine volle Wirkung.

Derzeit arbeitet die Glaserei Jul. Caspary an der Restaurierung. „Die Fenster sind in einem guten Zustand, lediglich eine Scheibe ist beschädigt“, sagt Ingo Caspary, der das Unternehmen in siebter Generation führt. Die Glasflächen werden gereinigt, repariert und stabilisiert. Anschließend baut Glaserin Lena Bentley das Hauptfenster zwischen zwei Isolierglasscheiben in das neue Aluminiumfenster der Kapelle ein.

Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen übernimmt den Ausbau der alten und den Einbau der neuen Fenster. Die Koblenzer Kultur Stiftung finanziert die Aufarbeitung und Reparatur des historischen Kunstglasfensters sowie dessen Anpassung und Rahmung.

Die neuen Fenster bilden den Abschluss einer Reihe von Sanierungsmaßnahmen. In den vergangenen Monaten wurden bereits die Heizung erneuert, Decken und Wände instandgesetzt sowie Toiletten, Elektrik und Beleuchtung modernisiert. Im kommenden Jahr soll das Dach der Trauerhalle saniert werden. Weitere Arbeiten plant der Eigenbetrieb zudem an der Trauerhalle in Lützel und an der Trauerhalle in der Beatusstraße auf dem Hauptfriedhof.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Ingo Caspary und Lena Bentley begutachten das Buntglasfenster, das Dank der Koblenzer Kultur Stiftung einen neuen Platz in der Kapelle des Bezirksfriedhofs Metternich bekommt.

Foto (Helke Stiebel): Erst durch einfallendes Licht entfaltet das Apsisfenster von Heinz Kassung aus der ehemaligen Kapelle auf dem Oberwerth seine volle Wirkung.