Ein Ort zum Ankommen und Genießen

Lahnstein. Mit einem besonderen gastronomischen Konzept hat sich das Restaurant Miras in Lahnstein in den vergangenen Monaten einen Namen gemacht. Bei einem Besuch machte sich Oberbürgermeister Lennart Siefert nun selbst ein Bild vom Restaurant und kam mit den Betreibern über ihre Philosophie, die bisherigen Erfahrungen und die Pläne für die Zukunft ins Gespräch.

Das Miras möchte mehr sein als ein klassisches Restaurant. Die Gäste sollen ankommen, die Zeit vergessen, gutes Essen und Getränke genießen und sich dabei einfach wie zu Hause fühlen.

Kulinarisch setzt das Restaurant auf eine moderne Fusion Kitchen, die auch die familiären Wurzeln des Betreibers widerspiegelt. Der türkisch-serbische Hintergrund seine Eltern fließt in die Küche und das Gesamtkonzept ein. Dabei steht hinter den Gerichten ein hoher Anspruch an Qualität und Gastfreundschaft. „Essen ist Respekt“, bringt der Betreiber Sinan Yilmaz seine Philosophie auf den Punkt.

Auch über Lahnstein hinaus hat sich das Miras bereits einen Namen gemacht. Gäste kommen mittlerweile aus einem Einzugsgebiet, das von Limburg bis Neuwied reicht. Besonders die Signature Drinks des Hauses erfreuen sich großer Beliebtheit und sorgen – nicht zuletzt über die sozialen Medien – auch bei einem jüngeren Publikum für Aufmerksamkeit.

Das Restaurant mit durchgehend warmer Küche möchte sein Angebot künftig weiter ausbauen. So ist unter anderem ein Mittagstisch geplant. Gleichzeitig sollen Veranstaltungen und besondere Aktionen weiterhin fester Bestandteil des Konzepts bleiben. Zuletzt gab es beispielsweise im Rahmen von „Rhein in Flammen“ einen Abend mit DJ, auch eine Halloweenparty ist bereits in Planung.

Gerade diese Mischung überzeugte auch Oberbürgermeister Siefert: „Ich feiere das sehr. Hier geht es nicht nur um Gastronomie, sondern es gibt immer wieder etwas anderes und viele verschiedene Aktionen.“ Solche Konzepte seien eine Bereicherung für Lahnstein, weil sie nicht nur ein gastronomisches Angebot schaffen, sondern zugleich einen Ort, an dem Menschen gerne zusammenkommen und ihre Freizeit verbringen.

Bildunterzeilen

Bild 1: Oberbürgermeister Lennart Siefert (2. v. r.) besuchte das Restaurant Miras in Lahnstein und tauschte sich mit dem Betreiber Sinan Yilmaz (2.v.l.) über das gastronomische Konzept und die weiteren Pläne aus.