Wie können Ortsmitten und Innenstädte künftig aussehen? Wie lassen sich heute stark vom Verkehr geprägte Straßenräume zu lebendigen, grünen und attraktiven Aufenthaltsorten mit guten Wegeverbindungen entwickeln? Wie kann die Anpassung der Städte an den Klimawandel gelingen? Antworten auf diese Fragen liefern professionelle, digitale Vorher-Nachher-Visualisierungen von Straßenräumen in Ortsmitten, die das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima Rheinland-Pfalz erstmals in einem landesweiten Wettbewerb vergibt. Das Angebot ist für die ausgewählten Kommunen kostenlos.

„Lebendige Ortsmitten und Innenstädte sind das Herz unserer Städte und Gemeinden. Sie sind Orte des Handels, der Begegnung, des gesellschaftlichen Lebens. Mit den Vorher-Nachher-Visualisierungen wollen wir Kommunen dabei unterstützen, ihr Entwicklungspotenzial zu erkennen und neue ‚Stadt-Perspektiven‘ zu gewinnen. Starke Bilder sind oft eine gute Grundlage, wenn es darum geht, Neues zu entwickeln und umzusetzen und dabei die Bürgerinnen und Bürger sowie weitere Akteure miteinzubeziehen“, sagte Wirtschaftsminister Michael Ebling. „Ein Bild bringt mehr Vorstellungskraft als ein abstrakter Plan. Das ist auch ein Gewinn für unsere Beteiligungsformate“, so der Minister.

Im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens werden zehn Städte und Gemeinden von einer Fachjury ausgewählt. Für sie werden hochwertige virtuelle Bilder erstellt, die auf anschauliche Weise zeigen, wie öffentliche Räume durch Begrünung, ansprechendes Stadtmobiliar und vieles mehr eine höhere Aufenthaltsqualität erhalten, neu genutzt, klimaresilienter und insgesamt attraktiver werden können.

Viele Kommunen stehen vor der Herausforderung, ihre Ortszentren angesichts des demografischen Wandels, veränderter Konsumgewohnheiten und struktureller Veränderungen im Einzelhandel zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Gleichzeitig werden Maßnahmen zur Klimaanpassung und Steigerung der Aufenthaltsqualität immer wichtiger. Die Visualisierungen sollen deshalb nicht nur mögliche Umgestaltungspotenziale illustrieren, sondern auch als Kommunikationsinstrument im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, Politik, Gewerbetreibenden und weiteren Akteurinnen und Akteuren vor Ort dienen. Es geht darum, eine gemeinsame Vorstellung von der zukünftigen Stadt- oder Ortsmitte zu entwickeln.

Mit dem Wettbewerb setzt Rheinland-Pfalz einen weiteren Impuls für die Zukunftsfähigkeit seiner Städte und Gemeinden.

Kommunen können sich ab sofort bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 9. Oktober 2026. Weitere Informationen und das Bewerbungsformular stehen unter https://innenstaedte.rlp.de/visualisierung-von-strassenraeumen-in-ortsmitten/ zur Verfügung.

Der Infoflyer steht unter https://innenstaedte.rlp.de/wp-content/uploads/2026/08/visualisierungen-von-ortsmitten-flyer.pdf

Die ausgewählten Kommunen werden voraussichtlich im Herbst 2026 bekanntgeben.