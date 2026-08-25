Zwei Führungen laden zum Wandern und Erkunden ein

Feurige Vergangenheit trifft auf bewegte Stadtgeschichte: Am Sonntag, 6. September, lädt die Tourist-Information Neuwied zu zwei ganz unterschiedlichen Erkundungstouren ein. Während eine Wanderung den Spuren des Vulkanismus rund um Neuwied folgt, führt der klassische Innenstadtrundgang zu bekannten Sehenswürdigkeiten und weniger bekannten Geschichten der Deichstadt.

Um 14 Uhr startet am Parkplatz neben der Brombeerschänke in Hüllenberg die Wanderung „Ein heißes Erlebnis: Vulkanismus!“. Auf dem Rheinhöhenweg und dem Rheinsteig führt die rund zweieinhalbstündige Tour zu den Höhen von Leutesdorf und wieder zurück. Unterwegs erfahren die Teilnehmenden, wie der Vulkanismus die Region geprägt hat. So machte etwa das reiche Vorkommen an vulkanischem Bimsgestein Neuwied einst zu einem überregional bedeutsamen Standort der Mauersteinherstellung. Weite Ausblicke in das Neuwieder Becken, das Rheintal und die Eifel begleiten die Wanderung. Der Rundweg ist sieben Kilometer lang und verläuft auf gut ausgebauten Wegen überwiegend durch offene Landschaft. Eine normale Kondition reicht für die Tour aus. Bequeme, wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk sind erforderlich. Verpflegung bringen die Wanderinnen und Wanderer selbst mit.

Ebenfalls um 14 Uhr beginnt vor dem Neuwieder Schloss der klassische Innenstadtrundgang. Rund anderthalb Stunden lang erkunden die Teilnehmenden bekannte Sehenswürdigkeiten und erfahren Wissenswertes über die abwechslungsreiche Geschichte der Deichstadt. Dabei geht es unter anderem um das Fürstliche Schloss, den Schärjer und das historische Rathaus, aber auch um ehemalige Brauereien, Brennereien und eine Ofenfabrik. Für diesen Rundgang ist keine Anmeldung erforderlich.

Für beide Führungen kostet die Teilnahme 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren nehmen kostenlos teil. Für die Vulkanismus-Wanderung ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem Termin telefonisch unter 02631/802 5555, per E-Mail an tourist-information@stadt-neuwied.de oder vor Ort in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, erforderlich. Die Zahl der Plätze ist auf 25 Personen begrenzt. Beim Innenstadtrundgang können Interessierte ohne Anmeldung teilnehmen. Weitere Informationen gibt es online unter www.neuwied.de/fuehrungen.