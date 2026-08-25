Koblenz ist wieder im STADTRADELN-Modus: Oberbürgermeister David Langner, Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz und Ralph Emmerich vom Team Radverkehr der Stadtverwaltung Koblenz haben gemeinsam mit zahlreichen Gästen den Startschuss für die diesjährige STADTRADELN-Kampagne und das Schulradeln in Koblenz gegeben. Mit einem symbolischen Startklingeln wurde die dreiwöchige Aktion offiziell eröffnet.

Bis Sonntag, 13. September, heißt es nun: Möglichst oft das Fahrrad nutzen, Kilometer sammeln und damit gemeinsam ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität setzen. Ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder Schule, beim Einkaufen oder in der Freizeit – jeder mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer zählt für das eigene Team und für Koblenz.

Teilnehmen können alle, die in Koblenz wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule beziehungsweise Hochschule besuchen. Die Anmeldung erfolgt unkompliziert über www.stadtradeln.de/koblenz . Anschließend können die innerhalb und außerhalb von Koblenz zurückgelegten Fahrradkilometer online eingetragen oder über die STADTRADELN-App direkt erfasst werden.

Auch der Teamwettbewerb sorgt wieder für zusätzlichen Ansporn: Wie bereits im vergangenen Jahr werden die erfolgreichsten Teams in drei Größenklassen ausgezeichnet. Prämiert werden jeweils die drei Teams mit der höchsten Kilometerleistung in den Kategorien 2 bis 10, 11 bis 50 sowie mehr als 50 aktiv Radelnde.

Insbesondere die Ratsmitglieder sind zur Teilnahme aufgerufen, um ein praktisches Verständnis für die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu entwickeln. Als Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sind sie maßgeblich an der Verbesserung der Radinfrastruktur und somit am wirksamen Klimaschutz vor Ort beteiligt.

Mehrere Koblenzer Schulen haben sich bereits für den Wettbewerb Schulradeln angemeldet, um gemeinsam eigenständige und klimafreundliche Mobilität von Kindern und Jugendlichen in einem spielerischen Wettbewerb zu fördern und um den Titel der fahrradaktivsten Schule zu erringen. Hier sind Eltern und Lehrkräfte als Vorbilder gefragt, um einen positiven Einfluss zu nehmen – Stichwort „Elterntaxi“. Die Gewinnerschule darf den Wanderpokal für ein Jahr mit in die Schule nehmen und erhält darüber hinaus eine Geldzuwendung für ein ökologisches Schulprojekt, die vom Klimaschutzverein Koblenz e. V. gestiftet wird.

Eine Woche nach Abschluss der diesjährigen STADTRADELN-Kampagne findet am 19. und 20. September die 2. Fahrradmesse im Rahmen des Koblenzer SchängelMarkts auf dem Willi-Hörter-Platz statt. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstag, 19. September, um 14 Uhr auf dem benachbarten Jesuitenplatz: Dort werden attraktive Preise im Gesamtwert von 7.000 Euro verlost. Automatisch an der Verlosung nimmt teil, wer während der drei STADTRADELN-Wochen mindestens 100 Kilometer gefahren und diese im Kilometerbuch eingetragen oder über die STADTRADELN-App erfasst hat.

Bildunterzeile:

Oberbürgermeister David Langner, Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz und Ralph Emmerich vom Team Radverkehr der Stadtverwaltung Koblenz haben gemeinsam mit zahlreichen Gästen den Startschuss für die diesjährige STADTRADELN-Kampagne und das Schulradeln in Koblenz gegeben. Foto: Antonia Fischer/Stadt Koblenz