Schwere Erdbeben haben zu Beginn der Woche in der türkisch-syrischen Grenzregion für großes Leid und Zerstörung gesorgt. Auch viele Koblenzerinnen und Koblenzer sind unmittelbar durch persönliche Beziehungen vor Ort von der Naturkatastrophe, die bisher über 20.000 Todesopfer gefordert hat, betroffen.

„Die Bilder der zerstörten Häuser sowie der trauernden und verzweifelten Menschen vor Ort lassen niemand kalt. Allen, die um Erdbebenopfer vor Ort trauern oder immer noch im Ungewissen um das Schicksal von Verwandten, Bekannten oder Freunden in der Türkei und Syrien sind, gilt mein tiefempfundenes Mitgefühl“, erklärt Oberbürgermeister David Langner. Mit Blick auf mehrere Spendeninitiativen innerhalb der Stadt, die in den vergangenen Tagen gestartet wurden, ist er gleichzeitig auch dankbar für das enorme Bürgerengagement: „In dieser Katastrophe zeigt sich wieder einmal, dass wir in Koblenz in Krisenzeiten zusammenstehen und anpacken, wenn Menschen unsere Hilfe dringend benötigen.“