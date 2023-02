Vor einem Jahr, am 24.2.22, begann der russische Überfall auf die Ukraine.

„Wir glauben, dass die wunderschöne Musik aus der Ukraine der Ukraine helfen kann, die ukrainische Kultur zu entdecken und der ganzen Welt zeigen kann, wofür das Land Ukraine steht.“ Dieses Zitat ist auch Motto der Geigerin Katharina Wimmer und Ingrid Wendel, die seit Beginn des Krieges ukrainische Musik in ihre Konzertprogramme einbauen. So wuchs im letzten Jahr ein bunter Blumenstrauß von wunderschönen Kompositionen, die ausnahmsweise nicht vom Krieg berichten, sondern von einem enormen kulturellen Reichtum eines schicksalsgeplagten Landes, der Ukraine. Ebenso wie die Musik ist auch die Dichtung der Ukraine in unserer Region bisher wenig bekannt.

Gemeinsam mit den Vorleser:innen des Fördervereins Lesen & Buch, die Texte von ukrainischen Dichter:innen sprechen, bieten die Musikerinnen am 24. Februar 2023 um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Koblenz einen eindrucksvoller Abend. Sie wollen mit Musik und Literatur ein Zeichen der Solidarität setzen.

Der Eintritt kostet 5 € (Vorverkauf und Abendkasse).