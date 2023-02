Der Leinpfad am Theodor-Heuss-Ufer wird ausgebaut: Für vorbereitenden Arbeiten muss der Weg am Metternicher Moselufer ab Montag, 13. Februar, für voraussichtlich drei Wochen gesperrt werden. Eine Umleitung für Radverkehr über die Trierer Straße und Rohrerhof ist ausgeschildert.

Ab 2024 soll der Weg von der Schleuse in Richtung Güls bis zur Einmündung der Straße „In der Eisbreche“ über eine Länge von 200 Metern durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen erneuert werden. Als Vorarbeit wird nun ein Streifen der natürlichen Vegetation auf der Breite des künftigen Weges entfernt. Statt derzeit 1,5 Metern stehen Rad- und Fußverkehr nach dem Ausbau 2,5 Meter zur Verfügung. Zwei Einbuchtungen sollen zudem in Zukunft Möglichkeiten zum Ausweichen bieten, wenn es dennoch einmal eng wird. Außerdem entfernt der Eigenbetrieb Stadtentwässerung in den kommenden drei Wochen ein Abflussrohr, das in den Radweg hineinragt. Die Oberflächenentwässerung wird künftig unter dem Weg verlaufen. Der eigentliche Ausbau des Weges soll voraussichtlich Anfang 2024 beginnen.