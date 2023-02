In der Zeit rund um die Karnevalstage gibt es Anpassungen der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung, damit alle Närrinnen und Narren an Rhein und Mosel die Tage genießen können. So wird die Verwaltung am Schwerdonnerstag vormittags zu den gewohnten Zeiten für den Publikumsverkehr geöffnet sein, alle Ämter und Eigenbetriebe, die nachmittags geöffnet hätten, schließen ab 13:00 Uhr ihre Pforten. Am Freitag und am Veilchendienstag gelten die gewohnten Öffnungszeiten. An Rosenmontag bleibt die gesamte Stadtverwaltung Koblenz geschlossen.

Hier eine Übersicht:

Ausländerbehörde: Die Pforte wird an Schwerdonnerstag von 8 bis 12 Uhr besetzt sein, an Rosenmontag bleibt sie geschlossen

Beatusbad: Schwerdonnerstag 7-13 Uhr, Am Samstag, den 18.02.23, bleibt das Beatusbad aufgrund einer Schwimmveranstaltung ganztägig für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen, Rosenmontag geschlossen

Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese: Schwerdonnerstag 7-13 Uhr, Rosenmontag geschlossen

Bücherbus: fährt nicht vom 16.02. bis 21.02.2023

Bürgeramt: Rosenmontag geschlossen

Führerscheinstelle: Rosenmontag geschlossen

Hallenbad auf der Karthause: Schwerdonnerstag geschlossen, Rosenmontag geschlossen

Kompostieranlage Niederberg: Rosenmontag und Veilchendienstag geschlossen

Ludwig-Museum: 16.02. und 20.02 und 21.02 geschlossen, sonst normaler Betrieb

Mittelrhein-Museum: 16.02. und 20.02. geschlossen, sonst normaler Betrieb

Musikschule: 16.02. – 21.02. geschlossen

Schadstoffsammelstelle: Rosenmontag geschlossen

Stadion Oberwerth: Rosenmontag geschlossen

Stadtbibliothek im Forum Confluentes: Schwerdonnerstag bis 13 Uhr, Rosenmontag geschlossen,

Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause: Schwerdonnerstag und Rosenmontag geschlossen

Theater Koblenz (Theaterkasse): Keine Schließungen – normaler Regelbetrieb

Volkshochschule: 16.02.23 – 21.02.23 unterrichtsfreie Tage für den Allgemeinbetrieb

Wertstoffhof: Rosenmontag geschlossen

Wohngeldstelle: Schwerdonnerstag, Rosenmontag geschlossen

Zulassungsstelle: Schwerdonnerstag, Rosenmontag geschlossen

Bildunterschrift: An Rosenmontag bleibt die gesamte Stadtverwaltung Koblenz geschlossen. Foto: Stadt Koblenz / Andreas Egenolf