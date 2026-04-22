„Das wird man ja wohl noch sagen dürfen…“ – diskriminierende, populistische und demokratiefeindliche Äußerungen machen oft sprachlos. Wie man im Alltag und in pädagogischen Situationen darauf reagieren kann, zeigt Argumentationstrainer Luis Caballero am 6. und 08.05.2026 in einem zweiteiligen Workshop online und in Haus Wasserburg. Noch sind Plätze beim begehrten Workshop frei!

Vallendar/Koblenz. Beim Argumentationstraining gegen rechte Parolen vermittelt Luis Caballero Strategien für einen souveränen Umgang mit diskriminierenden und demokratiefeindlichen Aussagen.

Der erste Teil findet am 6. Mai von 17:45 bis 20:15 Uhr online statt und behandelt Grundlagen zu Stammtischparolen, ihren Hintergründen sowie Hemmnissen beim Widersprechen. Im zweiten Teil am 8. Mai von 15:00 bis 19:00 Uhr werden in Präsenz durch Übungen und Diskussionen konkrete Handlungsmöglichkeiten erarbeitet. Rollenspiele bieten Raum zum Erproben.

Ziel ist es, Sicherheit im Argumentieren zu gewinnen und handlungsfähig zu bleiben. Teilnehmende können eigene Erfahrungen einbringen.

Die Teilnahme ist kostenlos, als Juleica-Update nutzbar und erfolgt in Kooperation mit der Fachstelle Jugend im Visitationsbezirk Koblenz. Anmeldungen sind unter www.haus-wasserburg.de unter „Veranstaltungen“ möglich. Weitere Informationen sowie ein Bericht zum letzten Training sind dort unter „Aktuelles“ ebenfalls abrufbar.