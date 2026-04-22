Wie in jedem Frühling treffen sich Schülerinnen und Schüler der Musikschule der Stadt Koblenz in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes und präsentieren am Samstag, 25. April, ihr neues Programm.

Alles dreht sich um die Welt der 88 Tasten und was man damit machen kann.

Auch diesmal stehen Werke aus dem Kernrepertoire der Klavierliteratur im Mittelpunkt sowie ein kammermusikalischer Beitrag für Klaviertrio.

Außerdem ist erstmals ein Stück der Gruppe Queen in eigenem Arrangement als Uraufführung zu hören.

Das Programm enthält weitere Beiträge mit Kompositionen von Beethoven und Scarlatti geben.

Der Konzertbeginn ist um 15.30 Uhr im zweiten Obergeschoss. Der Eintritt ist frei.