Die ultimative Handwerker-Comedy im Theater Lahnstein – normal sollte das halten

Lahnstein. Während bundesweit über Fachkräfte-Mangel diskutiert wird, sieht Comedian Handwerker Peters ein ganz anderes Problem: den „Lachkräfte-Mangel“. Mit seinem aktuellen Programm „Lachkräfte-Mangel | Abhilfe für Baustelle & Leben“ macht der Eifeler Humorist genau dort Halt, wo er seine Botschaft besonders wirksam platzieren kann: mitten im Alltag der Menschen.

Am Samstag, 25. April um 20.00 Uhr gastiert der Künstler im Theater Lahnstein und verspricht einen Abend voller Humor, Lebensnähe und pointierter Beobachtungen.

Handwerker Peters, kurz HP, wurde als „Neuer Comedy-Star aus Rheinland-Pfalz“ ausgezeichnet – ein Titel, der direkt vom Publikum verliehen wurde. Bekannt ist er nicht nur durch seine Live-Auftritte, sondern auch durch seine eigene Serie beim Radiosender RPR1 sowie durch zahlreiche TV-Auftritte unter anderem bei WDR, SWR und ARD. Zudem wurde er vom Deutschen Künstlermagazin als „Comedian & Kabarettist des Jahres“ geehrt.

In seinem Programm nimmt HP die großen und kleinen Absurditäten des Alltags ins Visier. Warum sind so viele Menschen gestresst, schlecht gelaunt oder schnell überfordert? Seine Antwort ist ebenso einfach wie unterhaltsam: Mit gesundem Menschenverstand, einer Prise handwerklichem Pragmatismus und vor allem Humor lassen sich die „Schlaglöcher des Lebens“ deutlich besser bewältigen.

Mit seinem Rundum-Tutorial für Herz und Hirn erklärt er endlich, wie Handwerker wirklich ticken, warum sie theoretisch alles können, praktisch alles reparieren und trotzdem erst nach dem vierten Anruf vorbeikommen.

Tickets für die Veranstaltung sind online unter www.theaterlahnstein.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, darunter in der Touristinfo am Salhofplatz, erhältlich.

Bildunterzeilen

Wer dem Lachkräfte-Mangel entgegenwirken möchte, dürfte an diesem Abend bestens versorgt werden. (Foto: Neißen Events)