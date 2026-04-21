22 verschiedene Gratis-Comics, ein Comic- und Bücher-Flohmarkt und das Sortiment von Europas größtem Comicladen – der Sammlerecke und ihrer Filiale in Plaidt verwandelt sich am Samstag, 9. Mai 2026, von 10 bis 16 Uhr in einen Treffpunkt für Comic-Fans jeden Alters.

Die Sammlerecke gehört zu den über 1000 teilnehmenden Buchhandlungen, Comicläden und Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die am zweiten Samstag im Mai gemeinsam die Comic-Kultur feiern. Geschäftsführer Norman Benner und sein Team öffnen die Türen in der Daimlerstraße 8 von 10 bis 16 Uhr – der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl sorgt ein Catering vor Ort.

22 Gratis-Hefte aus elf Verlagen

Elf Verlage – Carlsen, Chinabooks, Cross Cult, Edition Helden, Egmont, Kibitz, Klett Kinderbuch Verlag, Panini, Reprodukt, Splitter und Ueberreuter – steuern in diesem Jahr insgesamt 22 eigens für den Aktionstag produzierte Hefte bei. Das Spektrum reicht von Wissens-Comics und frankobelgischen Klassikern über Coming-of-Age-Geschichten bis zu großen Helden-Abenteuern. Mit dabei sind unter anderem „Die Schlümpfe 27: Die Schlümpfe machen Urlaub“ (Splitter), „Disney: Zoomania 2“ (Carlsen), das „Lustige Taschenbuch – Europareise“, „Idefix“ und „Phineas und Ferb“ (Egmont), Daniela Schreiters „Lisa & Lio“ sowie Titel aus den Universen von Marvel, DC und Star Wars („The Mandalorian Kids Comic 1“, Panini). Pro Person dürfen bis zu sechs Hefte kostenlos mitgenommen werden.

Comic- & Bücher-Flohmarkt

Rund um den Gratis Comic Tag findet in der Sammlerecke traditionell ein großer Comic- und Bücher-Flohmarkt statt. Die Gäste erwartet auf rund 400 Quadratmetern das Sortiment von Europas größtem Comicladen – von aktuellen Serien und Klassikern über Mangas und Graphic Novels bis zu Sammlerstücken früherer Jahrzehnte. Für Sammlerinnen und Sammler lohnt sich der frühe Besuch.

„Die perfekte Gelegenheit, um neue Comics zu entdecken“, meint Geschäftsführer Norman Benner. Sein Mitarbeiter Lukas Schönershoven fügt hinzu: „Bringt Freunde, Familie und Bekannte mit und feiert mit uns ein Comic-Fest!“

Auf einen Blick

Veranstaltung: Gratis Comic Tag 2026

Datum: Samstag, 9. Mai 2026

Uhrzeit: 10:00 bis 16:00 Uhr

Ort: Sammlerecke Comics, Manga & Romane, Eicher Str. 17, 56637 Plaidt.

Eintritt: frei – maximal 6 Gratis-Hefte pro Person

Rahmenprogramm: Comic- und Bücher-Flohmarkt, Catering

Telefon: 02632 9878115

E-Mail: info@sammlerecke.de

Web: www.sammlerecke.de

Über den Gratis Comic Tag

Der Gratis Comic Tag findet seit 2010 jährlich am zweiten Samstag im Mai statt und ist die größte deutschsprachige Aktion zur Förderung der Comic-Kultur. Über 1000 teilnehmende Buchhandlungen, Comicläden und Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz verschenken an diesem Tag speziell produzierte Comic-Hefte. Weitere Informationen: www.gratiscomictag.de