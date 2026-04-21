Am letzten Spieltag der 2. Liga, ohne Aufstiegsgarantie und etwaiger Verabschiedung von Weltstar Edin Dzeko, laden die Schalker Initiatoren Fans aller Farben dazu ein, dabei zu sein, wenn voraussichtlich 100.000 Menschen rundum der Schalker Fanmeile und der Arena den Saisonabschluss feiern werden: „Schalke ist kein Fußballverein, sondern eine Weltanschauung und das sollte man egal wofür man als Fan schwärmt, einmal erlebt haben,“ befinden die, die Tour seit den 1990er Jahren organisieren.

Die Tour findet statt am Sonntag, den 17. Mai 2026, von 7:00 Uhr in der Früh bis 21:00 Uhr am Abend. Auf dem Programm stehen die Besichtigung der Zeche „Nordstern“, Empfang durch die alten Bergleute (Kumpels), Besuch der Arena, sowie das Bummeln auf der Schalke-Meile, Empfang bei der Schalker Fanini.de, sowie Besuch des Schalker Vereinslokals und der Glückaufkampfbahn. Karten fürs Spiel gibt es längst keine mehr, aber die meisten werden auf der Fanmeile das Spiel schauen. Kleinere Abweichungen vom Programm sind wegen des enormen Andrangs möglich.

Auf dem Rückweg geht’s für ein kurzes Fotoshooting ans 5 km entfernte „Lorheidestadion“ von der SG Wattenscheid 09 und dann abschließend an eine legendäre „Bude“ im Ruhrpott, wo ein Sternekoch, der in Düsseldorf Edelspeisen für die oberen Zehntausend kredenzte, freiwillig zurück in die Heimat ging und eine Pommesbude eröffnete. Motto: „Edel essen zu Malocherpreisen“!

Kosten für die Mitfahrt und Orga entstehen keine, wenn Fahrgemeinschaften gebildet werden. Nur Bayern- und Dortmundfans zahlen 1,00€ Topspielzuschlag zum Spaß. Wenn ein Bus eingesetzt wird, betragen die Teilnehmerkosten bis zu etwa 30,00 € für die Busfahrt, je nach Teilnehmerzahl (Selbstkostenpreis). Sollten beim Bustransfer kleinere Überschüsse entstehen, werden diese für ein soziales Projekt gespendet: „Wir machen das aus Liebe und weil wir Schalker sind und nicht weil wir mit unseren Touren die Vereinskasse füllen wollen,“ betonen die Schalker Organisatoren. Anmeldung per E-Mail: kuzorras.enkel@gmx.de oder telefonisch unter 0151-50631226.