Die Agentur für Arbeit und die Familienkasse informieren in einer kostenfreien Online-Veranstaltung über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für Familien. Im Fokus steht dabei der Kinderzuschlag – eine Leistung, die viele Familien bislang nicht kennen oder nicht in Anspruch nehmen.

In der Veranstaltung am 6. Mai, von 9 bis 10 Uhr, erfahren Teilnehmende, was der Kinderzuschlag ist, wer Anspruch darauf hat und wie die Leistung beantragt werden kann.

Ziel ist es, Familien einen besseren Überblick über ihre finanziellen Möglichkeiten zu geben und sie dabei zu unterstützen, ihre Ansprüche wahrzunehmen.

Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt bequem online. Sie richtet sich insbesondere an Eltern und Erziehungsberechtigte, die sich über zusätzliche finanzielle Hilfen informieren möchten. Eine Anmeldung ist bis 4. Mai per E-Mail an koblenz-mayen.bca@arbeitsagentur.de möglich.

Für die Teilnahme wird ein internetfähiges Endgerät mit Mikrofon benötigt. Der Zugangslink zur Online-Veranstaltung wird rechtzeitig per E-Mail versendet.