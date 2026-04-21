Mit „KOBLENZ COUTURE – Deine Stadt. Dein Laufsteg.“ erhält die Koblenzer Innenstadt ein neues Eventformat. Am Samstag, 30. Mai 2026, verwandelt sich der Brunnen am Josef-Görres-Platz von 12 bis 22 Uhr in einen offenen Laufsteg mit Bühne, auf denen lokale Händlerinnen und Händler gemeinsam ihre Kollektionen präsentieren. Gastronomiestände und Aussteller öffnen bereits ab 10 Uhr.

Mehrere Shows über den Tag verteilt, begleitet von Musik, sorgen für ein besonderes Einkaufserlebnis auf dem historischen Stadtplatz. Moderiert wird durch Antenne Koblenz und ab Nachmittag von der Koblenzer Stilikone Dörthe Dutt. Im Anschluss an die Shows lädt das Restaurant Adaccio zur offiziellen After-Show-Party mit eigenem DJ ein.

Neben hochwertiger Damen-, Herren- und Kindermode sind auch Nachwuchslabels Teil des Programms. Ziel der Veranstaltung ist es, die Mode direkt aus den Läden der Innenstadt sichtbar zu machen, mit Augenmerk auf die hohe Dichte an stilvollen Modegeschäften in der Altstadt. Die teilnehmenden Labels und Geschäfte werden zum Teil auch mit Verkaufsständen vor Ort sein. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

„Mit dem neuen Format setzt Koblenz bewusst ein Zeichen für die Stärke der Innenstadt im regionalen Wettbewerb.“, betont Citymanagerin Christiane Walther-Oeckel, „Gegenüber großflächigen Angeboten wie dem Outlet Center Montabaur oder den Einkaufsstandorten in Mülheim-Kärlich punktet Koblenz mit individueller, außergewöhnlicher Mode und exzellenter Beratung. Das zu zeigen, ist uns wichtig.“

Für die professionelle Umsetzung der Modenschauen wird das Projekt von einer auf Fashion Shows spezialisierten Agentur unterstützt, die ihre Expertise in Inszenierung, Ablauf und Choreografie einbringt. Ingo Müller-Dormann, Geschäftsführer der FAEX GmbH, zeigt sich begeistert: „Die Offenheit und Motivation, mit der die Koblenzer Händlerschaft diesem neuen Projekt begegnet, hat mich sehr positiv überrascht. Ich bin überzeugt, dass Koblenz bundesweit zur Spitzengruppe gehört – und freue mich daher besonders auf die erste Ausgabe von ‚Koblenz Couture‘.“

Die Veranstaltung der Koblenz-Stadtmarketing GmbH wird im Rahmen der Förderinitiative „Innenstadt-Impulse“ des Landes Rheinland-Pfalz sowie durch das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Koblenz unterstützt. Die Umsetzung erfolgt in Kooperation mit ActionLight Veranstaltungstechnik GmbH, Einstein Gastronomiegruppe, IKEA Family, TopMagazin und Antenne Koblenz – sowie natürlich durch die 22 teilnehmenden Geschäfte.