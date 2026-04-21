Die beliebte Veranstaltungsreihe „Kulturstufen“ kehrt auch 2026 wieder an die Schlossstufen am Rhein in Koblenz zurück. Seit 2022 bereichert das Format des Kultur- und Schulverwaltungsamts der Stadt Koblenz in den Sommermonaten das kulturelle Leben in der Rhein-Mosel-Stadt und bietet eine Bühne für regionale Musikerinnen und Musiker sowie Musikgruppen unterschiedlichster Stilrichtungen.

Vom 17. Juni bis zum 26. August laden die Kulturstufen wöchentlich mittwochs um 19 Uhr zu außergewöhnlichen Konzerten ein – und das bei freiem Eintritt.

Dass die Reihe an elf Abenden überhaupt durchgeführt werden kann, ist der Unterstützung der PSD Bank Koblenz eG zu verdanken. Kürzlich überreichten am Veranstaltungsort die beiden Vorstände Björn Engelmann und Tim Blumenberg an den Koblenzer Oberbürgermeister David Langner sowie den Dezernenten für Bildung und Kultur, Ingo Schneider, eine Spende in Höhe von 20.000 Euro. „Die Kulturstufen verbinden musikalische Vielfalt mit einer einzigartigen Kulisse und einem offenen Zugang für alle. Dieses Konzept passt hervorragend zu unserem Verständnis von regionaler Verantwortung“, erklärt Björn Engelmann, Vertriebsvorstand der PSD Bank Koblenz eG, warum das Geldinstitut die Kulturreihe erneut unterstützt. Auch für Betriebsvorstand Tim Blumenberg ist das Engagement der Bank bei den Kulturstufen selbstverständlich: „Hier entsteht ein Ort der Begegnung – entspannt, niedrigschwellig und kulturell hochwertig. Es freut uns, dass wir mit unserer Unterstützung dazu beitragen können, dieses Format weiterzuführen.“

Oberbürgermeister David Langner ist unterdessen dankbar für die Unterstützung und dass die Kulturstufen fortgeführt werden: „Die Kulturstufen stehen für Lebensqualität in Koblenz. Dass sie kostenfrei und unter freiem Himmel stattfinden, macht sie zu einem besonderen Erlebnis für Einheimische und Gäste gleichermaßen. Die Unterstützung der PSD Bank Koblenz ist dafür ein wichtiger Baustein. Die Kulturstufen bringen die lokale Musikszene auf eine attraktive Bühne und schaffen gleichzeitig einen lebendigen Treffpunkt am Rhein. Sie zeigen, wie Kultur niedrigschwellig, vielfältig und mitten in der Stadt funktionieren kann.“

Das detaillierte Programm für die diesjährige Ausgabe der Kulturstufen wird in den kommenden Wochen unter anderem auf kultur.koblenz.de veröffentlicht.

Bildunterzeile:

Freuen sich über die Auflage 2026 der Kulturstufen, die erneut durch die PSD-Bank Koblenz unterstützt wird (von links): Ingo Schneider (Bildungs- und Kulturdezernent Stadt Koblenz), Björn Engelmann (Vertriebsvorstand PSD-Bank Koblenz), Tim Blumenberg (Betriebsvorstand PSD-Bank Koblenz) und David Langner (Oberbürgermeister Stadt Koblenz). Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf