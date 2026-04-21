In der Stadt Boppard engagieren sich zahlreiche neue Wegepaten ehrenamtlich mit großem Einsatz für die Betreuung der Traumschleifen sowie weiterer Wanderwege im Stadtgebiet. Um sich umfassend auf ihre Aufgaben vorzubereiten, nahmen sie gemeinsam mit drei Mitarbeitern des städtischen Bauhofs am Mittwoch, den 15. April 2026, an einer rund fünfstündigen Schulung auf der Traumschleife Mittelrhein-Klettersteig teil. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Tourist Information Boppard.

Bei schönstem Frühlingswetter erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wertvolle Einblicke in die praktische Wegearbeit. Die kontinuierliche Unterstützung durch den städtischen Bauhof ist dabei ebenso unverzichtbar, da ohne dessen Einsatz die Instandhaltung der Wanderwege nicht gewährleistet werden könnte.

Geleitet wurde die Schulung von Achim Laub vom Deutschen Wanderinstitut, der seit Jahrzehnten für die Wanderregion Saar-Hunsrück e.V. tätig ist und über umfassende Erfahrung im Qualitätsmanagement und in der Zertifizierung von Wanderwegen verfügt. Im Gelände vermittelte er praxisnah, worauf beispielsweise bei der Beschilderung zu achten ist und wie typische Problemstellen effektiv behoben werden können. Dabei hob er insbesondere die Bedeutung einer klaren und durchgängigen Wegweisung für die Zufriedenheit der Wandernden hervor.

Mit zahlreichen neuen Eindrücken und Erkenntnissen ließen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Tag im Basecamp im Mühltal ausklingen. Dort bot sich auch Gelegenheit, offene Fragen zu klären und den persönlichen Austausch zu vertiefen. Das gegenseitige Kennenlernen war ein weiterer wichtiger Bestandteil der Veranstaltung – und sicher nicht der letzte Termin dieser Art.

Foto: Die Stadt Boppard verfügt über zahlreiche neue Wegepaten, die sich ehrenamtlich mit großem Engagement um die Betreuung der Traumschleifen sowie weiterer Wanderwege kümmern. Foto: Tourist Information Boppard/Anke Hübner