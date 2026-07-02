Zwei Führungen laden auf den Alten Friedhof und an den Deich ein

Historische Grabmäler erzählen von bedeutenden Persönlichkeiten, der Deich von Neuwieds Kampf gegen das Hochwasser. Am Sonntag, 19. Juli, lädt die Tourist-Information Neuwied zu zwei öffentlichen Führungen ein, bei denen Interessierte spannende Einblicke in die Geschichte der Deichstadt erhalten.

Um 11 Uhr beginnt am Eingang des Alten Friedhofs in der Julius-Remy-Straße die Führung über den Alten Friedhof mit Friedhofsgärtnerhäuschen. Die 1783 eröffnete, konfessionsübergreifende Begräbnisstätte beherbergt zahlreiche historisch wertvolle Denkmäler und die Ruhestätten bekannter Neuwieder Familien. Während des rund anderthalbstündigen Rundgangs erfahren die Teilnehmenden mehr über die Geschichte des Friedhofs und die Symbolik vieler Grabsteine. Auch das historische Friedhofsgärtnerhäuschen und die Aussegnungshalle gehören zur Führung. Dort finden sich heute zahlreiche Porträts bedeutender Persönlichkeiten.

Am Nachmittag rückt dann Neuwieds bekanntestes Bauwerk in den Mittelpunkt. Um 15 Uhr startet am Deichinformationszentrum die Deichführung. Die Teilnehmenden erfahren Wissenswertes über die Geschichte der Hochwasser in Neuwied und die Funktionsweise des Hochwasserschutzsystems. Neben einem Besuch im Deichinformationszentrum steht auch ein Spaziergang über die Deichmauer auf dem Programm.

Für beide Führungen gilt: Die Teilnahme kostet 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren nehmen kostenlos teil. Beide Führungen dauern rund anderthalb Stunden. Die Zahl der Plätze ist jeweils auf 25 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist bis spätestens zwei Tage vor dem jeweiligen Termin telefonisch unter 02631 802 5555, per E-Mail an tourist-information@stadt-neuwied.de oder vor Ort in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, erforderlich. Weitere Informationen gibt es online unter www.neuwied.de/fuehrungen.