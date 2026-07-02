Im Rahmen des diesjährigen Altstadtfestes werden die Betriebszeiten der Polleranlagen in der Koblenzer Altstadt vorübergehend angepasst.

Von Freitag, 3. Juli, bis Sonntag, 5. Juli, werden die Anlagen in den Straßen Eltzerhofstraße und Kornpfortstraße bereits um 10 Uhr statt 20 Uhr hochgefahren.

Die erste Andienungszeit der Innenstadt wird von 11 Uhr auf 10 Uhr verkürzt. Die zweite Andienungszeit der Innenstadt ab 17.30 Uhr entfällt gänzlich.

An folgenden Stellen sind die Zufahrten dauerhaft baulich gesperrt:

• Ecke Pfuhlgasse/Löhrstraße (Höhe Fahrrad Franz)

• Ecke Nagelsgasse/Rheinstraße

• Arkade Willi-Hörter-Platz/Jesuitenpla tz

• Josef-Görres-Platz (ausgehend von der Poststraße)

Die Parkstände in der Eltzerhofstraße und in der Görresstraße werden durch Halteverbote gesperrt. Es werden temporär als Alternative 23 Stellplätze am Peter-Altmeier-Ufer (11 Stellplätze auf der Höhe Peter-Altmeier-Ufer 60, 12 Stellplätze auf der Höhe Peter-Altmeier-Ufer 50) eingerichtet, die mit einem Bewohnerparkausweis Nummer 1 – 4 beparkt werden können.