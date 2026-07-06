Mit dem Juli beginnt bei der Stadtverwaltung Koblenz eine Zeitenwende: Nach mehr als siebeneinhalb Jahren im Amt ist Ulrike Mohrs nicht mehr Bürgermeisterin der Rhein-Mosel-Stadt. Nunmehr hat Dr. Dagmar Kranz das Amt inne, die zu ihrem Amtsantritt unter anderem von Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Dezernat, dem Personalrat und dem Oberbürgermeister im Koblenzer Rathaus gebührend empfangen wurde.

„Sie ist eine, die sich für die Dinge interessiert und zuhört, die diese neue Aufgabe mit vollem Einsatz annehmen wird und mit vollem Einsatz für die Koblenzerinnen und Koblenzer sowie die Stadtverwaltung da sein wird“, beschrieb Oberbürgermeister David Langner die neue Bürgermeisterin, mit der er in den vergangenen Wochen und Monaten bereits mehrfach im Austausch stand. Schließlich hatte die 53-jährige, die als stellvertretende Leiterin der Abteilung für Öffentliches Recht und Zivilrecht, Verfassungs-, Europa- und internationales Recht, aus dem rheinland-pfälzischen Justizministerium ins Koblenzer Rathaus wechselt, ihre Amtsvorgängerin Ulrike Mohrs bereits bei mehreren Terminen in den Wochen seit ihrer Wahl begleitet und erste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung kennenglernt.

Ulrike Mohrs hinterlasse zwar große Fußstapfen, wie Langner während der Begrüßung der neuen Bürgermeisterin betonte. „Aber Dr. Dagmar Kranz ist jemand, die diese Fußstapfen mit dem richtigen Selbstbewusstsein und der richtigen Herangehensweise sehr gut ausfüllen kann und dabei auch eigene Akzente setzen wird. Wir freuen uns, dass Dr. Dagmar Kranz ihren Erfahrungsschatz, den sie mitbringen wird, nun in unserer Verwaltung gewinnbringend einbringen wird und dabei auch neue Impulse setzen wird“, so Langner.

Der Oberbürgermeister wünschte zum Start der neuen Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz unter anderem viel Kraft und Energie, wofür die neue Amtsinhaberin ihm dankte.

Sie sprach von einem spannenden, erlebnisreichen halben Jahr mit vielen Begegnungen seit ihrer Kandidatur und der Wahl. „Ich habe vielen Menschen zuhören können und ganz viele neue Impulse gewinnen können. Ich freue mich, viele Dinge anzupacken und zum Gemeinwohl von Koblenz beitragen zu können“, betonte Dr. Dagmar Kranz.

Gleichzeitig erklärte sie in Richtung der Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung: „Ich werde das Rad nicht komplett neu erfinden und Sie können sich auf eine Kontinuität einstellen. Ich bin mir bewusst, dass ich nur dann einen guten Job machen kann, wenn mich die Kolleginnen und Kollegen unterstützen. Das hoffe ich und freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit.“

Ihr gehe es darum, schnelle, gute Entscheidungen zu treffen, wie sie es beispielsweise in ihrer Berufslaufbahn als Richterin bereits tun musste. „Sie werden sicher nicht immer jedem gefallen, aber letztlich geht es darum, dass die Mehrheit gut mit diesen Entscheidungen leben kann und sie zum Wohle der Koblenzerinnen und Koblenzer sind“, erklärte Dr. Dagmar Kranz, die sich sehr über den herzlichen Empfang im Rathaus freute.

In den kommenden acht Jahren wird die neue Bürgermeisterin bei der Stadtverwaltung Koblenz den Fachbereich II verantworten, in dem die Themen Sicherheit, Ordnung, Katastrophenschutz, Soziales, Jugend, Sport und Entsorgung gebündelt sind.

Bildunterzeile:

Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (rechts) begrüßte die neue Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz (links) an ihrem ersten Tag im neuen Amt. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz