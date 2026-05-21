Welche Geheimnisse birgt das Fürstliche Schloss? Wer war der Schärjer? Und warum zog Neuwied schon früh Menschen aus ganz unterschiedlichen Glaubensrichtungen an? Am Sonntag, 7. Juni, lädt die Tourist-Information Neuwied zu zwei öffentlichen Führungen ein, bei denen Interessierte Antworten auf diese Fragen erhalten.

Um 14 Uhr startet vor dem Neuwieder Schloss der klassische Innenstadtrundgang. Die etwa anderthalbstündige Führung nimmt bekannte Orte der Deichstadt in den Blick und vermittelt Wissenswertes rund um Schloss, Schärjer und historisches Rathaus. Außerdem erfahren die Teilnehmenden mehr über ehemalige Brauereien, Brennereien, eine Ofenfabrik und weitere Kapitel der abwechslungsreichen Stadtgeschichte. Für diesen Rundgang ist keine Anmeldung erforderlich.

Eine Stunde später, um 15 Uhr, beginnt ebenfalls vor dem Schloss die Führung „Historische Kirchen- und Religionsgemeinschaften“. Seit der Stadtgründung 1653 kamen viele Religionsgemeinschaften aus verschiedenen Teilen Europas nach Neuwied, weil die Grafen zu Wied ihnen die freie Ausübung ihrer Konfession zusicherten. Während des rund anderthalbstündigen Rundgangs besuchen die Teilnehmenden verschiedene Kirchen in der Innenstadt sowie die Gedenkstätte der Synagoge. Dabei geht es auch um theologische Gemeinsamkeiten und Gegensätze. Die Führung zeigt, wie stark Neuwieds frühe Rolle als Stadt der Religionsfreiheit ihre Entwicklung geprägt hat.

Für beide Führungen gilt: Die Teilnahme kostet 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren nehmen kostenlos teil. Die Zahl der Plätze ist jeweils auf 25 Personen begrenzt. Für die Führung „Historische Kirchen- und Religionsgemeinschaften“ ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem Termin telefonisch unter 02631 802 5555, per E-Mail an tourist-information@stadt-neuwied.de oder vor Ort in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, erforderlich. Beim Innenstadtrundgang können Interessierte ohne Anmeldung teilnehmen.