Gemeinschaftliches Lesen in der Stadtbücherei Lahnstein am 03. Juli

Lahnstein. Ein lauer Sommerabend, ein Raum voller Bücher und eine tiefe, entspannte Stille, die man in guter Gesellschaft genießt: Nach dem begeisterten Zuspruch beim ersten Mal setzt die Stadtbücherei Lahnstein das Format „Silent Reading“ fort. Am Freitag, 03. Juli 2026 verwandeln sich die Räumlichkeiten am Kaiserplatz von 19.00 bis 21.00 Uhr erneut in eine Oase der Ruhe.

Das Konzept des Silent Reading setzt auf bewusste Entschleunigung und die besondere Stimmung des gemeinsamen stillen Lesens. Menschen treffen sich an einem Ort, um gleichzeitig zu lesen – ohne Gespräche, Diskussionen oder Ablenkung. Jede und jeder vertieft sich in ein selbst gewähltes Buch oder stöbert vor Ort im Bestand der Stadtbücherei. So entsteht eine besondere Atmosphäre: ruhig, konzentriert und gleichzeitig verbindend.

Die gemütlichen Leseecken der Bücherei bieten den idealen Rahmen für diese kleine Auszeit. Nach der stillen Lesezeit gibt es für alle, die möchten, die Gelegenheit zu einem lockeren Austausch bei Snacks und Getränken.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 5,00 Euro. Um die Planung zu erleichtern und die begrenzten Plätze verbindlich zu vergeben, erfolgt die Teilnahme dieses Mal über einen Kartenvorverkauf in der Stadtbücherei Lahnstein, Kaiserplatz 1, zu den regulären Öffnungszeiten: Montag & Freitag: 14.00 – 18.00 Uhr sowie Dienstag & Donnerstag: 10.00 – 12.00 Uhr & 14.00 – 18.00 Uhr.

Bildunterzeilen

Das Format richtet sich an alle, die Entschleunigung suchen – ob junge Lese-Fans oder erfahrene Bücherwürmer. (Foto: Heike Handlos / Stadtverwaltung Lahnstein)