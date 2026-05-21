Zum Abschluss der diesjährigen Orchesterfreizeit der Musikschule der Stadt Koblenz sind Besucher herzlich eingeladen, am Sonntag, 31. Mai um 15 Uhr im Gartensaal von Schloss Engers (56566 Neuwied-Engers) zwei Hauptwerke der Orchesterliteratur zu erleben, die unter Anleitung der Lehrkräfte an diesem Wochenende erarbeitet werden.

Im Zusammenschluss von Instrumentalisten des Sinfonieorchesters und dem Ensemble „Junge Streicher“ formieren sich 50 junge Musiker zu einem großen Orchester. Sie präsentieren Auszüge aus dem „Sommernachtstraum“ von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie eine Bearbeitung der „Moldau“ von Bedřich Smetana. Erleben Sie ein junges, dynamisches Ensemble, das sich mit Begeisterung der Musik widmet. Der Eintritt ist frei.