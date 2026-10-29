Vorverkauf für städtische Feier startet am 9. November

„Schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins“, singen die Höhner. Die Liebe zum Karneval verbindet die Neuwieder Jecken seit Generationen. Und 2027 bekommt sie einen Ort mit passendem Namen: Am Sonntag, 17. Januar, wird bei der großen Karnevalssitzung ab 60 Jahren erstmals in der neuen Stadthalle „Deichherz“ geschunkelt und gefeiert. Von 14.11 Uhr bis 17.44 Uhr erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und jecker Unterhaltung. Der Kartenvorverkauf für den närrischen Nachmittag aus der Reihe „Städtische Veranstaltungen 67+“ beginnt am Montag, 9. November.

Erstmals öffnet nun die neue Stadthalle ihre Türen für die erfahrenen Karnevalsbegeisterten aus dem gesamten Neuwieder Stadtgebiet. Mit dabei sind unter anderem die Kindertollitäten mit ihrem Gefolge sowie verschiedene Showtanzgruppen aus dem Stadtgebiet. Ein besonderer Höhepunkt erwartet das Publikum, wenn das Männerballett „Die Johannishöfer“ aus Obermendig das preisgekrönte Tanzbein schwingt. Für die passende Musik zum Mitschunkeln ist ebenso gesorgt wie für Kaffee, Kuchen, Snacks und Getränke. Auch jüngere Partner, Freunde oder Verwandte sind als Begleitung herzlich willkommen.

Kartenvorverkauf ab 9. November

Eintrittskarten gibt es ab Montag, 9. November, in der Tourist-Information, Marktstraße 59. Gegen Vorlage eines Ausweisdokuments können pro Person zwei Karten erworben werden. Der Eintritt kostet bei eigener Anreise 15 Euro. Wer den angebotenen Bustransfer oder den Fahrdienst für Menschen mit Beeinträchtigung aus den Stadtteilen nutzt, zahlt einschließlich Hin- und Rückfahrt 18 Euro. Karten ohne Bustransfer können auch online unter www.ticket-regional.de gekauft werden. In diesem Fall wird der Altersnachweis beim Einlass kontrolliert.

Noch Restkarten für Weihnachtstheater erhältlich

Auch das Weihnachtstheater aus der städtischen Veranstaltungsreihe „67+“ erfreut sich großer Nachfrage. Die ersten drei Vorstellungen sind bereits ausgebucht. Für den Termin am 16. Dezember sind noch Eintrittskarten erhältlich. Weitere Informationen erteilt Susanne Thiele vom Amt für Stadtmarketing telefonisch unter 02631 802 252 oder per E-Mail an sthiele@neuwied.de.