Dienstags von 16.00 bis 19.00 Uhr

Lahnstein. Der neue Wochenmarkt im Schillerpark hat einen gelungenen Start hingelegt. Bereits bei den ersten beiden Terminen am 20. und 27. Oktober herrschte reger Betrieb zwischen den Marktständen. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, das vielfältige Angebot zu entdecken, frische Produkte einzukaufen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Auch die teilnehmenden Händler zeigten sich mit dem Auftakt rundum zufrieden.

Für Abwechslung sorgt das breite Sortiment der Standbetreiber. Bio Beisel und Elkes Obsthalle bieten frisches Obst und Gemüse an, während die Metzgerei Braun mit Fleisch- und Wurstwaren und der Frischfisch-Küstenservice mit frischem Fisch vertreten sind. Die Imkerei Nengel ergänzt das Angebot in zweiwöchigen Rhythmus mit Honig, Plant & Friend bietet Blumen und Pflanzen an.

Auch Liebhaber mediterraner Spezialitäten kommen auf ihre Kosten: Feinkost Sakir bietet griechische Feinkost, Sebastian Badenberg ligurische Köstlichkeiten und L’Evento italienische Spezialitäten an. Abgerundet wird das Sortiment durch die Weine von BLINN Weine und dem Weingut Didinger, die im Wechsel am Markt teilnehmen.

Für eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre in den Abendstunden werden die Bäume im Schillerpark farbig illuminiert. Zusätzliche Stehtische laden dazu ein, noch etwas länger auf dem Markt zu verweilen und in geselliger Runde zusammenzukommen.

Der Wochenmarkt findet jeden Dienstag von 16.00 bis 19.00 Uhr im Schillerpark statt.

Bildunterzeilen:

Neben der Möglichkeit, lokal und frisch einzukaufen, ist der Wochenmarkt auch ein Ort der Begegnung und Innenstadtbelebung. (Foto: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)