Jeden ersten Mittwoch eines Monats lädt das Team des Frühstückstreffs im Jugend – und Bürgerzentrum (JüBüZ) Karthause (Potsdamer Str. 4) zum Stadtteilfrühstück ein. In der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr besteht die Möglichkeit lecker zu frühstücken, Freunde und Bekannte zu treffen oder auch neue Kontakte zu knüpfen. Sehr beliebt sind die Vorträge und Präsentationen nach dem Frühstück. Bei der nächsten Auflage am Mittwoch, 4. November, wird es Informationen rund um das Thema Pflege geben. Ein erster Anlaufpunkt für Beratung und Unterstützung sind die 135 Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz.

Diese haben die Aufgabe pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen kostenfrei, unverbindlich und wohnortnah zu beraten. Für die Karthause ist der Pflegestützpunkt Süd in Trägerschaft des DRK zuständig. Marion Schmidt und Andrea Meid sind als Gäste beim Stadtteilfrühstück und werden ihre Arbeit vorstellen. Im Anschluss an den Vortrag ist reichlich Zeit für Fragen.