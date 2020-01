Neuwied: Stadtverwaltung lädt zur 60 Plus-Karnevalssitzung

In der Mehrzweckhalle Irlich wird es am Samstag, 8. Februar, ab 14.11 Uhr wieder hoch her gehen, denn dort steigt die alljährlichen 60 Plus-Karnevalssitzung der Stadt Neuwied in Kooperation mit der KG Irlich, der Arbeitsgemeinschaft Seniorenfeier Irlich und den Irlicher Möhnen. Auch Partner, Freunde und Verwandte, die die 60 noch nicht erreicht haben, dürfen selbstverständlich gern mitgebracht werden. Das Programm bietet Neues und Bewährtes, auch einige Tollitäten werden erwartet, bis gegen 17.11 Uhr der Vorhang fällt.

Der Eintritt beträgt 9,50 Euro bei Hin- und Rückfahrt mit dem Sonderbus (Fahrplan auf der Eintrittskarte) oder dem Fahrdienst für Behinderte (Anmeldung erforderlich beim Amt für Stadtmarketing). Ohne Benutzung des Sonderbusses oder Fahrdienstes liegt der Eintritt bei 8,50 Euro. Karten sind erhältlich in der Tourist-Information, Marktstraße 59, 02631 802 5555 sowie in den Seniorentreffs der einzelnen Stadtteile oder an der Tageskasse.

Informationen gibt es beim Amt für Stadtmarketing, Susanne Thiele, Telefon 02631 802 252, E-Mail sthiele@neuwied.de.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 24.01.2020