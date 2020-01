Piratengeschichte in der StadtBibliothek Koblenz

Das Bibliotheksteam und Ada Fürstenau heißen am Donnerstag, 30. Januar 2020, alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Auf dem Programm steht eine spannende Piratengeschichte. Käpt’n Knitterbart macht mit seinem Schiff „Blutiger Hering“ alle Weltmeere unsicher. Als er eines Tages wieder ein Schiff überfällt und ausraubt, nimmt er auch ein kleines Mädchen gefangen. Doch dieses Mädchen ist schlauer als alle schaurigen Piraten zusammen…

Wie Molly die Piraten überlistet, wird ab 16:00 Uhr vorgelesen. Anschließend werden passend zum Thema Piratenhüte gebastelt.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 24.01.2020