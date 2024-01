Neues Semesterprogramm der Volkshochschule veröffentlicht

Mehr Bewegung, eine Fremdsprache lernen, gesündere Ernährung, fachliche Weiterbildung oder ein neues Hobby entdecken – diesen beliebten Neujahrsvorsätzen hilft die vhs Neuwied mit ihrem neuen Kursprogramm gerne auf die Sprünge. Das Volkshochschul-Team um Jutta Günther präsentiert wieder einen Katalog, der die hohe Nachfrage nach Bildungsangeboten bedient und in seiner Qualität überzeugt. Mit der Volkshochschule „Die Brücke“ positioniert sich Neuwied als moderner Weiterbildungs- und Dienstleistungsstandort für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie aus der Umgebung – vor Ort und digital.

Gesund und kreativ ins neue Jahr

Der Fachbereich „Gesundheit“ zielt darauf ab, das körperliche und psychische Wohlbefinden zu steigern. Neben den klassischen Kursen für Rückenkräftigung, Beweglichkeit und Entspannung umfasst das Programm auch gesundheitsfördernde Kochkurse. Darin werden die gesundheitlichen Vorteile von milchsauer eingelegtem Gemüse sowie dessen Zubereitung ebenso vermittelt wie Rezepte für vegane Brotaufstriche und das Backen von gluten- und weizenfreien Broten und Brötchen. Kreativität ist gefragt beim „Flying Dinner“ und beim „Kochen quer durch Europa“. Diese fördert selbstverständlich auch der Fachbereich Kultur und Gestalten mit Veranstaltungen, die Freude ins Leben bringen können. Darunter beispielsweise ein Kunstkurs zum meditativen Zeichnen von Mandalas auf Leinwand.

Neue Form der Sprachförderung: Theater auf Russisch

Fremdsprachen sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil einer erfolgreichen Biographie geworden. Neben den bekannten Sprachkursen werden hier auch selten unterrichtete Sprachen angeboten, wie Polnisch, Schwedisch und Russisch. Die Fachbereichsleiterin Yuliya Meißner ermöglicht erstmalig durch Vorlesungen in russischer und polnischer Sprache sowie ein „Theaterspiel in Russisch“ neue Formen der Sprachförderung. Auch in der Integrationsarbeit ist die Volkshochschule elementar und bietet umfangreiche Sprachförderung.

Im Fachbereich „Arbeit und Beruf“ wird der Erwerb und Ausbau beruflicher Kompetenzen flankiert von Angeboten zur Persönlichkeitsentwicklung. Mit dem „ELSTER-Kurs“ hilft die vhs Neuwied beim Umgang mit der Elektronischen Steuererklärung. Passend dazu hält der Programmbereich „Politik – Gesellschaft – Umwelt“ Vorträge zu Geldanlage, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Testamentserstellung bereit. Auch die Kommunalwahlen werden erläutert. Im Klima-Fit-Kurs lernen Teilnehmende, wie sie im Alltag klimabewusster handeln können.

2024 bietet die Volkshochschule wieder zahlreiche Exkursionen und Studienreisen an, die den persönlichen Horizont erweitern. Unter anderem geht es in die Kölner Philharmonie, wo das berühmte Konzerthausorchester Berlin gastiert.

Anmeldung zu allen Angeboten der vhs Neuwied sowie weitere Informationen unter www.vhs-neuwied.de oder Tel. 02631 802-5510.

Zum Foto:

Das Team der Volkshochschule Neuwied um vhs-Leiterin Jutta Günther (rechts) freut sich, den Neuwiederinnen und Neuwiedern neue Hobbys, berufliche Qualifikationen und ein gesünderes Leben näher zu bringen.

Foto: vhs Neuwied