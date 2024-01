Einwohnerversammlung präsentiert am 22. Januar Ergebnisse des Gestaltungswettbewerbs für BUGA 2029

Lahnstein. Für die drei Standorte Lahnstein, Bacharach und Rüdesheim / Bingen hat die BUGA 2029 gGmbH im Jahr 2022 Gestaltungswettbewerbe ausgelobt. Aufgabe der Wettbewerbe war es, die Flächen so zu planen, wie sie nach der Bundesgartenschau aussehen sollen. Ziel ist es, sie so flexibel zu gestalten, dass das später zu entwickelnde Ausstellungskonzept darauf Platz findet.

Der Fokus des Wettbewerbs lag auf der Entwicklung eines freiraumplanerischen Entwurfs für die Uferbereiche am Rhein in Ober- und Niederlahnstein sowie an der Lahnmündung. Zusätzlich war die Gestaltung des Lahnuferbereichs als eigenständiges städtisches Projekt vorgesehen.

Im Ideenteil des Wettbewerbs wurden die städtebauliche Entwicklung im südlichen Bereich des Hafenbeckens und die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Oberlahnstein behandelt. Diese Ideen sollen einen visionären Blick auf potenzielle zukünftige Entwicklungen der Stadt bieten.

Das Preisgericht ist am 11. Januar 2024 zusammenkommen und hat einen Sieger, einen zweiten und einen dritten Platz ermittelt. Die Ergebnisse werden am Montag, 22. Januar bei einer Einwohnerversammlung der Öffentlichkeit vorgestellt. So haben Interessierte die Gelegenheit, die präsentierten Entwürfe zu begutachten, Fragen zu stellen und Feedback zu geben. Die kostenfreie, rund zweistündige Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr und findet im großen Saal der Stadthalle Lahnstein statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Entwürfe des Planungswettbewerbs können außerdem vom 23. bis zum 25. Januar jeweils von 13:00 bis 16:00 Uhr in der Stadthalle besichtigt werden. Die Präsentation wird ab dem Folgetag auf der Webseite der Stadt Lahnstein www.lahnstein.de abrufbar sein.

Bildunterzeile

Auch das Rheinufer ist Teil des Gestaltungswettbewerbs. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)