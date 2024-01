Herren in roten Jacken geben sich als Zählerableser aus

KOBLENZ. Die Energieversorgung Mittelrhein (evm) erhält seit Kurzem vermehrt Beschwerden über Personen, die sich an der Haustür als Mitarbeitende des Unternehmens ausgeben, um Zugang zum Zähler zu bekommen. Aufgefallen sind Herren in roten Jacken zum Beispiel in Kruft. Das Ziel ist dabei immer Datenklau. Denn schon mit wenigen Daten können Betrüger so einiges anrichten – bis hin zum Lieferantenwechsel. Die evm bittet daher alle Menschen in der Region, vorsichtig zu sein und immer zu überprüfen, ob die Person, die vor ihnen steht, wirklich von der evm kommt. Das geht über den Dienstausweis, den alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unternehmens mit sich führen. Oder indem die Identität beim evm-Kundenservice unter 0261 402-11111 verifiziert wird. „In jedem Fall sollten Betroffene nicht einfach sensible Daten wie die Zählernummer, Namen oder Bankverbindung rausgeben, ohne dass sie sich sicher sind, wer dort vor ihnen steht. Das gilt übrigens auch am Telefon“, erklärt evm-Sprecher Marcelo Peerenboom.