Stadtverwaltung setzt Wunsch der Kinder und Jugendlichen um

„up2date Neuwied“ heißt die neue Plattform des Kinder- und Jugendbüros Neuwied, die sich speziell an junge Neuwiederinnen und Neuwieder richtet. Anbieter von Freizeitaktivitäten, Vereine, soziale Institutionen und Beratungsstellen können hier kostenfrei ihre Angebote einstellen und Neuigkeiten kommunizieren. Noch befindet sich die Plattform im Aufbau, doch schon bald soll eine eigene Jugendredaktion multimediale Inhalte beisteuern.

Das Projekt, finanziert aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“, wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Neuwieder Jugendbeirat und unter Einbindung von Vereinen und Akteuren der Jugendarbeit entwickelt. „Insbesondere seit Ausbruch der Coronapandemie fehlte ihnen eine virtuelle Anlaufstelle auf lokaler Ebene“, berichtet Jürgen Gügel, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendförderung der Stadt Neuwied. Zugleich seien die Themen Medienkonsum und Jugendschutz noch wichtiger geworden. Die bekannten Sozialen Medien seien zwar ein beliebter Treffpunkt, würden aber zunehmend auch als Belastung wahrgenommen. Die jungen Leute wünschten sich daher eine Plattform, auf der ihr Sportverein ebenso vertreten ist wie der Jugendbeirat und die Schulen, ohne dass sie sich dem Informationsüberfluss und dem sozialen Druck der Sozialen Medien aussetzen müssten, berichtet das Projekt-Team von „up2date Neuwied“.

Aus diesen Sorgen und Ideen entstand der Plan, ein eigenes Kinder- und Jugendportal auf die Beine zu stellen. Jürgen Gügel ist es dabei ein Anliegen, auch Unterstützungsangebote für junge Leute in Belastungssituationen vorzustellen. Unter der Rubrik „Hilfe und Tipps“ erhalten die Kinder und Jugendlichen daher auf www.up2date-neuwied.de Informationen und Unterstützung zu Themen wie Schule, Ausbildung, Kinder- und Jugendschutz, Gesundheit, Medien und vielen mehr.

Dank der Fördermittel des Bundes konnte für den Aufbau des neuen Portals eine Stelle im Kinder- und Jugendbüro geschaffen werden, die seit Juni 2022 Stefan Caratiola innehat. Er ist gelernter Sozialpädagoge und hat neben dem Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit auch Mediengestaltung Digital gelernt. „Gemeinsam mit Fachleuten aus den Bereichen Journalismus, Video und Webdesign werden wir Workshops anbieten, die sich mit Medienkompetenz und der Produktion eigener Inhalte befassen“, erläutert Caratiola die nächsten Schritte. Die Plattform biete also zugleich nützliche Informationen und einen Raum, neue Hobbys auszuleben. Bereits jetzt haben Vereine und Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung die Möglichkeit, ihre Inhalte einzustellen. Einen Zugang zum Portal erhalten Interessierte bei Stefan Caratiola, scaratiola@neuwied.de, Tel. 02631 802 852.

Zum Foto: Oberbürgermeister Jan Einig, Abide Murtezi vom Jugendbeirat der Stadt Neuwied und Stefan Caratiola, Projektverantwortlicher für „up2date Neuwied“, stehen Vereinen und Aktiven der Jugendarbeit für Fragen rund um das neue Kinder- und Jugendportal zur Verfügung.