Ransbach-Baumbach (ots) – Am Mittwoch, 20.07.2022 gegen 11 Uhr überfuhr ein Lkw

in der Sälzerstraße in Ransbach-Baumbach beim Rangieren ein Hindernis. Hierbei

wurde das Treibstoffsystem des Fahrzeuges beschädigt, Dieselkraftstoff trat aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Ransbach-Baumbach war mit 20 Kräften im Einsatz und

führte in Zusammenarbeit mit der Unteren Wasserbehörde die notwendigen

Sicherungsmaßnahmen durch. Der havarierte Lkw wurde durch ein vom Halter

beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen. Personen wurden bei dem Vorfall

nicht verletzt. Aufkommende Gerüchte, dass es sich um einen schweren

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses mit mehreren verletzten

Personen handeln würde, entsprechend nicht der Wahrheit und entbehren jeglicher

Grundlage.