Unkel (ots) – Die Abwesenheit der Hausbewohner eines Einfamilienhauses in der

Straße Am alten Rhein nutzten unbekannte Täter am Dienstagnachmittag, um in das

Haus einzubrechen. Wie die polizeiliche Tatortaufnahme ergab, wurde das Haus von

einem Nachbarn während der Abwesenheit betreut. Gegen 13:00 Uhr schaute er

letztmalig nach dem Anwesen, wobei keine Auffälligkeiten bemerkt wurden. Als er

am Abend, gegen 20:00 Uhr, nochmals nach dem Haus schaute, bemerkte er einen

hoch gedrückten Rollladen an einem Kellerfenster. Bei einer Nachschau stellte er

fest, dass das Fenster offen stand und aufgebrochen war. Die herbeigerufenen

Polizisten aus Linz überprüften das komplette Anwesen und stellten fest, dass

zwei Zwischentüren zu den Wohnräumen aufgebrochen waren. Sämtliche Räume im Haus

wurden von den Tätern durchwühlt. Die Polizeiinspektion in Linz hat zusammen mit

der Kriminalinspektion Neuwied die Ermittlungen aufgenommen.