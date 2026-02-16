Bei der Mitgliederversammlung in Koblenz-Ehrenbreitstein hat der Offene Kanal Koblenz e.V. einen neuen Vorstand gewählt. Die bisherige 1. Vorsitzende Jennifer de Luca stellte ihr Amt zur Verfügung. Zur neuen 1. Vorsitzenden wurde Bettina Echtermeyer gewählt. Sie hat sich bereits in den vergangenen Monaten intensiv mit den Themen des Vereins beschäftigt. Vielen Zuschauenden ist sie als Co-Moderatorin der Satiresendung „Homezone“ bekannt, die sie seit zwei Jahren präsentiert. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Timo Fledie, der zuvor als Beisitzer im Vorstand aktiv war. Auch er gehört zum Team der Satiresendung „Homezone“ und ist zudem aus der Sendung „objektiv“ bekannt. Viele seiner Filme entstehen hinter der Kamera. Beim Offenen Kanal (OK) verantwortet er den Social-Media-Auftritt und hat in den vergangenen Jahren mehrere Trailer und Intros mitentwickelt. Dr. Margit Theis-Scholz wurde einstimmig als Beisitzerin wiedergewählt. Die frühere Dezernentin für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz bringt weiterhin ihre Expertise in den Verein ein und begleitet seit Jahren verschiedene Koblenzer Fernsehformate, teilweise auch vor der Kamera. Neu im Vorstand ist Sabine Brunke als Schatzmeisterin. Durch ihre Tochter, die im OK ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, kennt sie die Arbeit des Offenen Kanals bereits und verfügt über Erfahrung im Umgang mit ehrenamtlichen Strukturen. Ebenfalls neu im Team ist Uwe Hüser, der künftig als Kassenprüfer tätig sein wird. Mit großem Dank verabschiedet wurden der langjährige Schatzmeister Manfred Cirkel und der 2. Vorsitzende Dieter Krämer. Beide engagierten sich fast 40 Jahre im Verein und gehörten zu den Mitgliedern der ersten Stunde, noch bevor der Offene Kanal auf Sendung ging.

Für die kommende Legislaturperiode hat sich der neue Vorstand ehrgeizige Ziele gesetzt. Im Mittelpunkt steht die Einrichtung eines neuen Ortes der medialen Teilhabe in Koblenz, der in der Innenstadt entstehen soll. Außerdem soll der OK als Bürgermedienplattform noch bekannter werden und näher zu den Menschen in der Stadt rücken. Bürgerinnen und Bürger können dort ihr eigenes TV-Programm gestalten und die dafür nötige Technik kostenfrei ausleihen. Das OK-Team unterstützt insbesondere Einsteiger von der Idee, über den Dreh bis zur Postproduktion. Das Programm der Offenen Kanäle ist über Kabelfernsehen, MagentaTV, Zattoo sowie im Livestream auf www.ok4.tv empfangbar. Viele Beiträge stehen zudem auf YouTube bereit.