Mit dem Neubau der Geh- und Radwegbrücke im Auftrag des städtischen Tiefbauamtes entsteht eine neue Verbindung zwischen den Koblenzer Stadtteilen Rauental und Goldgrube über die 12-gleisige Anlage der Deutsche Bahn. Derzeit laufen die Arbeiten an den späteren Rampen, die die Brücke begehbar machen. Parallel wird derzeit der Überbau (die Brücke selbst) im Werk in Belgien gefertigt, der Einhub der Überbauteile soll im März 2026 in abgestimmten Sperrpausen des Bahnverkehres erfolgen.

Aktuell wird die Rampe im südlichen Baufeld (Goldgrube) eingeschalt. Im nächsten Schritt wird die Bewehrung – diese sorgt später für eine Tragsicherheit – eingebaut. Die Rampen entstehen als Stahlbeton-Überbauten auf Stahlstützen.

Die Stahlbrücke selbst wird nicht „am Stück“ montiert, sondern in vier einzelnen Brückenschüssen (Stahl-Segmenten) eingehoben und anschließend vor Ort zu einem durchgehenden Überbau zusammengefügt.

Damit die Segmente nach dem Einhub sicher zwischengelagert und montiert werden können, werden vorab drei Hilfsstützen im Gleisbereich eingebaut. Diese Hilfsstützen dienen als temporäre Auflager: Ein Mobilkran wird die Stahlsegmente zunächst auf den Hilfsstützen ablegen, erst danach werden die Teile dauerhaft miteinander verbunden.

Weitere Informationen zum Bauprojekt stehen auf www.koblenz-baut.de/raugold zur Verfügung.

Bildunterschrift 1: Die Arbeiten an der neuen Geh- und Radwegbrücke verlaufen im Zeitplan. Im März sollen bereits Brückenteile eingehoben werden. Foto: Stadt Koblenz/ Mandy Steffens