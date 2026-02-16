Torwartlegende zu Gast bei Schalke-Fanstammtisch

Er hat den Europacup- und DFB-Pokal gewonnen, hat für Bremen, Duisburg, Offenbach, Frankfurt und 1860 München

im Tor gestanden, war Fußball- und Dartmanager und einer der führenden Köpfe der Spielergewerkschaft in der Bundesliga. Jürgen Rollmann ist gelernter Sportjournalist, stammt aus Büdingen (Osthessen) und wird nach Karneval Gast beim Schalke-Fanstammtisch in Engers sein. Die Veranstaltung findet statt am Freitag, den 20. Februar 2026 im Gasthaus „Backöfchen“, Alte Schloßstr. , in Engers/Rhein.

Rollmann wird Anekdoten aus seiner Fußballerlaufbahn erzählen und steht natürlich im Gespräch mit den Fans auch Rede und Antwort für alle Themen rundum den Fußball. Fans aller Farben sind herzlich eingeladen und willkommen. Der Eintritt ist frei.

Inzwischen kommt Rollmann fast jährlich nach Engers und nimmt auch an den Groundhopping-Touren der „Senioren-Hooligans“ vom Mittelrhein zu Fußballspielen ins Ausland teil. Weiterer Mitveranstalter in Engers ist die neugegründete Hobbymannschaft „1. FC Solidariät“, die ausschließlich Spiele für soziale Zwecke organisiert.

Infos & Anmeldung per E-Mail an: kuzorras.enkel@gmx.de oder telefonisch unter 0151-50631226.

Fotos: Jürgen Riollmann (privat)