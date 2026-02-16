FSJ-Stellen bei KiJub und Feuerwehr Neuwied zum 1. April

Ein Freiwilliges Soziales Jahr kann Orientierung geben, neue Perspektiven eröffnen und den Einstieg ins Berufsleben erleichtern. Die Stadt Neuwied bietet jungen Menschen auch in diesem Jahr wieder diese Möglichkeit und sucht Unterstützung für zwei unterschiedliche, jedoch gleichermaßen wichtige Einsatzbereiche: das städtische Kinder- und Jugendbüro (KiJub) sowie die Feuerwehr Neuwied.

Freiwilliges Soziales Jahr im städtischen Kinder- und Jugendbüro

Als erste und bislang einzige „Kinderfreundliche Kommune“ in Rheinland-Pfalz misst Neuwied der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einen hohen Stellenwert bei. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei KiJub, das sich um die Interessen junger Neuwiederinnen und Neuwieder kümmert und über das Jahr hinweg zahlreiche Freizeit- und Beteiligungsangebote organisiert. Zur Unterstützung der Kinder- und Jugendförderung sucht das KiJub eine FSJlerin oder einen FSJler.

Die Aufgaben sind abwechslungsreich und praxisnah: Dazu zählen die Mitwirkung bei Ferien- und Freizeitangeboten sowie die Unterstützung bei organisatorischen und Verwaltungstätigkeiten sowie die Vorbereitung von Aktionen, Treffs und Projekten. Dabei erhalten die Freiwilligen Einblicke in die sozialpädagogische Arbeit der Stadt, können eigene Ideen einbringen und ihre Stärken im Team erproben. Voraussetzung für das FSJ im KiJub ist die Volljährigkeit sowie ein gültiger Führerschein. Der frühestmögliche Beginn ist der 1. April.

Freiwilliges Soziales Jahr bei der Feuerwehr Neuwied

Auch bei der Feuerwehr Neuwied werden zum 1. April wieder drei FSJ-Stellen angeboten. Gesucht werden junge Erwachsene, die Interesse an der Feuerwehrarbeit haben und die hauptamtlichen Kräfte für bis zu zwölf Monate im täglichen Dienst unterstützen möchten. Von Beginn an werden die FSJlerinnen und FSJler in den Arbeitsalltag eingebunden, wirken an Projekten mit und engagieren sich insbesondere in der Jugendarbeit.

Angesprochen sind Bewerberinnen und Bewerber mit Führerschein der Klasse B. Eine abgeschlossene Ausbildung als Truppführer ist von Vorteil, jedoch keine zwingende Voraussetzung. Auch Interessierte ohne aktive Feuerwehrzugehörigkeit können sich über ihre Möglichkeiten informieren. Neben einer fundierten Einarbeitung erwartet die Freiwilligen ein kollegiales Arbeitsumfeld sowie die Teilnahme an begleitenden Seminaren.

Bewerbungen können ab sofort postalisch an die Stadtverwaltung Neuwied, Engerser Landstraße 17, 56564 Neuwied gesendet werden. Fragen zum Freiwilligen Sozialen Jahr bei der Feuerwehr Neuwied beantwortet Fred Gross telefonisch unter 02631/802 136 oder per E-Mail an fgross@neuwied.de. Interessierte am FSJ im Kinder- und Jugendbüro können sich telefonisch unter 02631/802 170 informieren oder per E-Mail an kijub@neuwied.de an KiJub-Leiter Jürgen Gügel wenden. Weitere Informationen sind online unter www.neuwied.de/stadtleben/kinder-jugend abrufbar.