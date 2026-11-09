In diesem Jahr werden die Koblenzer Wochen der Demokratie um einen neuen Ort für Begegnung, Austausch und Beteiligung ergänzt: Jüngst hat der Demokratieladen seine Türen in den Räumlichkeiten des Kreatops in der Löhrstraße 113 geöffnet. Zentral gelegen und offen für alle lädt die Partnerschaft für Demokratie dazu ein, ins Gespräch zu kommen, sich zu informieren, eigene Ideen einzubringen und so Demokratie im Alltag zu erleben.

Der Demokratieladen versteht sich als offene Plattform, für demokratisches Engagement. Bestehende Projekte und Initiativen werden hier sichtbar, neue Kooperationen können entstehen und zusätzliche Formate kurzfristig entwickelt und umgesetzt werden. Vereine, Initiativen, Bildungseinrichtungen, Kulturschaffende und weitere Akteurinnen und Akteure erhalten Raum, um Workshops, Diskussionsveranstaltungen, Ausstellungen, kulturelle Formate sowie kreative Beteiligungsformate durchzuführen und ihre Themen und Ideen einzubringen.

Neben dem Raumangebot bietet die Fach- und Koordinierungsstellte der Partnerschaft für Demokratie Beratung zu Projektförderung und -entwicklung. Sie unterstützt bei der Suche nach Kooperationspartnerinnen und -partnern und begleitet die Entwicklung neuer Beteiligungsformate.

„Mit dem Demokratieladen wird der in der Demokratiekonferenz 2025 klar formulierte Wunsch nach einem sichtbaren Ort demokratischer Begegnung und nach mehr Präsenz im öffentlichen Raum umgesetzt,“ erklärt der Koblenzer Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider. „Demokratie lebt davon, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, unterschiedliche Perspektiven kennenlernen und die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich zu informieren und die Angebote des Demokratieladens zu entdecken“, so Schneider.

Der Demokratieladen ergänzt damit die bestehende dezentrale Struktur der Koblenzer Wochen der Demokratie um einen zentralen Anlauf- und Begegnungsort. Hier werden Informationen gebündelt, Kooperationen initiiert, Projektideen entwickelt und ergänzende Veranstaltungsformate umgesetzt, auch weit über den November hinaus.

Passantinnen und Passanten können spontan vorbeischauen, sich informieren, mit beteiligten Akteurinnen und Akteuren ins Gespräch kommen oder direkt an Angeboten teilnehmen. So wird Demokratie nicht nur im Rahmen einzelner Veranstaltungen thematisiert, sondern im Alltag sichtbar und erlebbar.

Regelmäßige Öffnungszeiten bietet der Demokratieladen im November immer Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 14 Uhr. Weitere Termine und Informationen zum Demokratieladen und zum Programm der Koblenzer Wochen der Demokratie 2026 werden unter demokratie-koblenz.de veröffentlicht und fortlaufend aktualisiert.