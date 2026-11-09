Mit dem Konzert am Freitag, den 13. Nov.2026 um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche Bendorf möchten wir uns gemeinsam erinnern – an die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die über Jahrhunderte hinweg Teil der Stadt Bendorf waren und deren Leben, Wirken und Schicksal untrennbar mit der Geschichte unserer Stadt verbunden sind.

Jüdisches Leben hat in Bendorf eine lange Tradition. Bereits im Mittelalter lassen sich jüdische Einwohner nachweisen. Im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte sich eine lebendige jüdische Gemeinde mit einer eigenen Synagoge, einer Schule und zwei Friedhöfen. Zeitweise lebten mehr als 140 jüdische Menschen in Bendorf. Sie waren Nachbarn, Geschäftsleute, Handwerker und Mitglieder unserer Stadtgesellschaft. Sie gestalteten das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben mit.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten begann auch für die jüdischen Menschen in Bendorf eine Zeit der Ausgrenzung, Entrechtung, Verfolgung und zunehmenden Gewalt.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden jüdische Geschäfte geplündert und die Synagoge in der damaligen Judengasse verwüstet. Die religiösen Gegenstände wurden auf dem Sportplatz verbrannt. Ein Ort des Glaubens und der Gemeinschaft wurde geschändet und zerstört.

Doch die Verfolgung endete nicht mit dieser Nacht. Jüdische Familien wurden zur Flucht gezwungen, ihrer Existenz beraubt und schließlich deportiert. Im März 1942 begannen die Deportationen der jüdischen Einwohner aus Bendorf. Viele von ihnen kehrten niemals zurück. Mit den Deportationen des Jahres 1942 endete das jüdische Gemeindeleben in unserer Stadt.

Was bleibt, sind historische Zeugnisse, die Grabsteine des jüdischen Friedhofs im Wenigerbachtal, die Gedenktafeln am ehemaligen Standort der Synagoge und die Stolpersteine, die uns an einzelne Menschen und ihre Lebensgeschichten erinnern.

Doch Erinnerung bedeutet mehr als das Bewahren von Namen und Jahreszahlen. Erinnerung bedeutet, die Menschen hinter den Schicksalen wieder sichtbar zu machen. Menschen, die hier gelebt, geliebt, gearbeitet, gehofft und ihre Heimat Bendorf genannt haben.

Das Gedenkkonzert ist deshalb nicht nur ein Rückblick auf ein dunkles Kapitel unserer Geschichte. Es ist auch ein Zeichen der Verbundenheit mit den Opfern und ihren Nachkommen sowie ein Bekenntnis zu Menschlichkeit, Würde und gegenseitigem Respekt.

Möge die Musik des Duos Adafina an diesem Abend denjenigen eine Stimme geben, deren Stimmen zum Schweigen gebracht wurden.

Zum DUO ADAFINA:

ADAFINA – der traditionelle Shabbateintopf der spanisch sprechenden Juden ist Namensgeber und

Inspiration des Duos. Zutaten sind die unkonventionelle Besetzung Akkordeon, Flöten, Hackbrett, Marimbaphon, Vibraphon und Percussion. Die Würze besteht aus der ungewöhnlichen Kombination von Klezmer, Tango, Latin und Eigenkompositionen.

So entsteht ein würziger musikalischer Eintopf, der alle Geschmackssinne berührt – eine musikalische Delikatesse mit Geschmacksexplosionsgarantie!

„shtrudel“ – Das neue Programm von DUO ADAFINA steht nicht nur für ein leckeres jüdisches Gebäck. Es steht symbolisch auch für die wirbelnden Klänge des außergewöhnlichen Duos. Im „shtrudel“ der virtuosen Rhythmik, der verspielten Melodien und der humorvollen Kommunikation der beiden Künstler wird der Zuhörer in den Sog einer einzigartigen Klangwelt gezogen.

Künstler:

Almut Schwab – Akkordeon / Flöten / Hackbrett

Jan Köhler – Marimbaphon / Vibraphon / Percussion

Freitag, 13. November 2026, 19:00 Uhr

Evangelische Kirche Bendorf, Kirchplatz

Karten gibt es im Bendorfer Buchladen, bei Ticket Regional oder an der Abendkasse.

Veranstalter ist der Bendorfer Kulturverein e.V. mit Sitz in Bendorf