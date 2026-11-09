Am Sonntag, 22.11.2026, 16 Uhr (Einlass 15:30 Uhr) ist die Freie Bühne Neuwied zu Gast in der Sayner Hütte und präsentiert das Kindertheaterstück „Joli und der Zuckerdrache“.

Die kleine Bäckerei von Jolis Vater läuft immer schlechter. Die Menschen kaufen nur noch im Supermarkt ein. Zudem verschwinden immer wieder kleine Törtchen und andere Leckereien in dem Laden. Eines Nachts entdeckt Joli den Törtchendieb und macht dabei eine höchst eigenartige Entdeckung, denn kein geringerer als Olivier Francoise Louis Dominique der III. Ist der Dieb. Hinter diesem eindrucksvollen Namen versteckt sich ein kleiner Drache, der sich als Zuckerdrache vorstellt und ein wahrer Meister der süßen Köstlichkeiten ist. Gemeinsam hecken die beiden einen Plan aus um den kleinen Laden zu retten. Doch es kommt noch schlimmer, denn der Großbäckereibesitzer Pierre Chevalier hat irgendwie Wind von der ganzen Sache bekommen.

Ein musikalisches Süßigkeitenabenteuer für alle ab 4 Jahren. Ticketpreis für Erwachsene 8,00 € und Kinder 4,00 €. Die Karten sind erhältlich im Besucherzentrum der Sayner Hütte unter Telefon 02622 / 98 49 550 oder per Mail info@saynerhuette.org oder online über Ticket Regional. Weitere Infos www.saynerhuette.org