Im Rahmen der diesjährigen Sessionseröffnung des Koblenzer Karnevals werden am Mittwoch, 11. November, die Betriebszeiten der Polleranlagen in der Koblenzer Altstadt vorübergehend angepasst.

Am 11. November werden die Anlagen in den Straßen Eltzerhofstraße, Kornpfortstraße und Nagelsgasse bereits um 9 Uhr statt um 20 Uhr hochgefahren.

Die erste Andienungszeit in der kompletten Innenstadt wird von 11 auf 9 Uhr verkürzt. Davon sind die Polleranlagen an der Görgenstraße, Im Paradies, Gemüsegasse, Florinspfaffengasse, Altenhof, Altengraben, Görresplatz Ost sowie West betroffen.

Die zweite Andienungszeit in der kompletten Innenstadt ab 17.30 Uhr entfällt gänzlich.

An folgenden Stellen sind die Zufahrten dauerhaft baulich gesperrt:

• Ecke Pfuhlgasse/Löhrstraße (Höhe Fahrrad-Franz)

Die Einfahrt in diesem Bereich wird aus Gründen der Veranstaltungssicherheit gesperrt. Die Sperrung wird über den Weihnachtsmarkt hinaus bis zum 4. Januar 2027 andauern.

Die Ausfahrt aus der Fußgängerzone über die Münzstraße wird aufgrund der Veranstaltung gesperrt sein, sodass die Möglichkeit der Ausfahrt über die Mehlgasse besteht. Dementsprechende Hinweisbeschilderung zu der Alternativmöglichkeit wird aufgestellt sein.

Bildunterzeile:

Aufgrund des Karnevalsauftakts am 11. November werden die Zufahrtszeiten zur Koblenzer Altstadt und die Betriebszeiten der Polleranlagen angepasst. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz