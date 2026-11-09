Freiherr-vom-Stein-Plakette für zwei beeindruckende Lebenswege im Landkreis Neuwied – vereint im Einsatz für die Menschen vor Ort

Kreis Neuwied. In Gegenwart von Landrat Achim Hallerbach hat Minister Sven Teuber mit Käthemarie Gundelach aus Asbach und Birgit Haas aus Straßenhaus in der Stadthalle von Kirchberg/Hunsrück jetzt gleich zwei verdiente Persönlichkeiten aus dem Landkreis Neuwied mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet.

„Käthemarie Gundelach und Birgit Haas sind zwei starke Frauen, die typisch für unseren starken Landkreis Neuwied sind und die mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette nun zu Recht eine entsprechende Würdigung für ihr Wirken erfahren. Über viele Jahre hinweg hat sich jede der beiden Kommunalpolitikerinnen mit großem persönlichem Einsatz und in herausragender Weise für die kommunale Selbstverwaltung und das Gemeinwohl engagiert“, freut sich Landrat Achim Hallerbach mit den beiden verdiente Persönlichkeiten aus dem Landkreis Neuwied.

Die Plaketten wurden 1954 vom damaligen Innenminister Alois Zimmer gestiftet. Sie werden im Dreijahresturnus anlässlich des Geburtstags von Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein (26. Oktober 1757) verliehen. Vorgeschlagen wurden die Preisträgerinnen und Preisträger von Landkreisen, kreisfreien Städten und großen kreisangehörigen Städten.

Käthemarie Gundelach prägt seit Jahrzehnten die kommunalpolitische Arbeit im Kreis Neuwied maßgeblich mit. Seit 1999 gehört sie dem Verbandsgemeinderat Asbach an, war viele Jahre Mitglied im Ortsgemeinderat und hat sich darüber hinaus von 2004 bis Ende 2021 im Kreistag des Landkreises Neuwied eingebracht. Als langjährige Schulleiterin hat sie sich zudem weit über ihren beruflichen Auftrag hinaus für junge Menschen eingesetzt. „Besonders bemerkenswert ist, wie sie bis heute ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergibt, Menschen begleitet und gerade auch jüngere Generationen für kommunalpolitisches Engagement begeistert. Sie ist eine geschätzte Ratgeberin mit Sachverstand, Herz und großer Bescheidenheit“, stellt Landrat Achim Hallerbach anerkennend fest.

Eine Würdigung, der sich Bürgermeister Michael Christ gerne anschließt: „Käthemarie Gundelach identifiziert sich mit dem Asbacher Land, das von den Fähigkeiten, dem Talent und dem Engagement unserer zugewandten Kommunalpolitikerin in den Räten und Ausschüssen, aber auch in zahlreichen persönlichen Begegnungen stets profitiert hat.“

Birgit Haas wiederum hat die Entwicklung ihrer Heimatgemeinde Straßenhaus über viele Jahre entscheidend mitgestaltet. Nach ihrer Zeit als Erste Beigeordnete war sie von 2009 bis 2024 Ortsbürgermeisterin. „In diesen 15 Jahren hat sie zahlreiche wichtige Projekte auf den Weg gebracht und umgesetzt – vom Kindergartenneubau über die Entwicklung des Sportgeländes und des Neubaugebietes bis hin zur Sanierung des Naturschwimmbades Niederhonnefeld“, zählt Bürgermeister Pierre Fischer auf. Verdient gemacht hat sie sich ebenfalls bei der Weiterentwicklung des Jahrsfelder Marktes. Auch kulturelle und gemeinschaftliche Angebote lagen ihr stets am Herzen.

„Darüber hinaus engagiert sich Birgit Haas seit vielen Jahren im Verbandsgemeinderat, im Kreistag und als ehrenamtliche Beigeordnete unseres Landkreises. Ihr Einsatz für die Menschen und die Zukunft ihrer Heimat ist bis heute ungebrochen“, erinnert Landrat Hallerbach ebenfalls an den gemeinsamen Wertekompass, der beide Frauen verbindet:

„Sie haben Verantwortung nicht nur übernommen, sondern vielmehr mit großer Ausdauer, persönlicher Überzeugung und viel Herzblut gelebt. Beide haben Entwicklungen angestoßen, Entscheidungen mitgetragen, Menschen zusammengebracht und ihre Heimat aktiv mitgestaltet“, weist der Kreis-Chef darauf hin, dass die Freiherr-vom-Stein-Plakette ein Sinnbild für die Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung ist. Um lebendig zu sein, benötige Demokratie das Mitwirken ihrer Bürgerinnen und Bürger wie eine permanente Frischzellenkur. Diesen Grundgedanken verkörperten Käthemarie Gundelach und Birgit Haas auf unterschiedliche, aber gleichermaßen eindrucksvolle Weise.

Das weiß auch Minister Sven Teuber: „Die heute geehrten Personen zeigen in ihren Städten, Gemeinden und Kreisen, wie Kommunalpolitik eine lebenswerte und zukunftsfähige Heimat gestaltet. Im Namen der Landesregierung bedanke ich mich bei allen Ausgezeichneten, die mit ihrem Ehrenamt jeden Tag unsere Demokratie und unser Zusammenleben stärken“. An Käthemarie Gundelach und Birgit Haas direkt gerichtet, hebt Landrat Achim Hallerbach abschließend hervor: „Beide sind ein wertvoller Teil der kommunalen Familie unseres Landkreises. Zugleich sind sie Vorbilder dafür, was Menschen mit Verantwortungsbewusstsein, Ausdauer und Leidenschaft für ihre Heimat bewegen können.“

Foto-Unterzeile: Mit Landrat Achim Hallerbach und Minister Sven Teuber freuen sich auch die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Asbach und Rengsdorf-Waldbreitbach, Michael Christ und Pierre Fischer, sowie MdL Jürgen Schmied über die Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plakette an Käthemarie Gundelach und Birgit Haas. Foto: © Martin Koch