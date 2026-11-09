Am Freitag, 13. November, kommt es in Koblenz zu einer Versammlung samt Aufzug unter dem Thema „Weltklimakonferenz COP31“. Ab 17 Uhr treffen die Versammlungsteilnehmenden am Bahnhofsvorplatz ein, wo anschließend Redebeiträge folgen, ehe der Aufzug gegen 17.15 Uhr startet.

Dieser führt über den Markenbildchenweg, Hohenzollernstraße, Friedrich-Ebert-Ring, Viktoriastraße zur Schloßstraße, wo es zu einer Bildung einer Menschenkette mit Schweigeminute kommt, ehe es zum Löhrrondell geht. Hier ist auch die Abschlusskundgebung geplant. Bis 19.30 Uhr wird die Versammlung voraussichtlich beendet und aufgelöst sein. Die Stadtverwaltung Koblenz weist daraufhin, dass es aufgrund des Aufzuges am 13. November zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen in den genannten Straßen kommen kann.